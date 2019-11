Une nouvelle station d'assainissement inaugurée à Royère-de-Vassivière

Royère-de-Vassivière, France

Le système d'assainissement autour du lac de Vassivière est vétuste. Il a besoin d'une rénovation globale : un projet lourd, 8 millions d'euros au total. Une nouvelle station a été inaugurée hier à Masgrangeas. Une première étape dans des travaux qui pourraient durer encore 3 ans.

Cette nouvelle station a coûté à elle seule environ 500 000 euros. Sa construction a présenté une difficulté particulière : elle doit pouvoir fonctionner l'hiver quand il y a peu d'habitants mais aussi l'été quand les touristes sont là.

La solution a été de diviser la station en trois zones de traitement. Une zone fonctionne toute l'année, 24h/24. Les deux autres peuvent être mises en marche en cas de besoin.

La rénovation du système d'assainissement est un préalable au développement du tourisme à Vassivière. Les travaux seront financés à 60% par l'Etat, via l'agence de l'eau Loire-Bretagne. 30% est pris en charge par le syndicat mixte et 10% par les Conseils départementaux de Creuse et de Haute-Vienne (3 autres stations d'épuration vont être construites autour du lac du côté Haute-Vienne)