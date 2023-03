Une nouvelle station d'épuration à Longueuil dans la vallée de la Saâne

Une station d'épuration a poussé en à peine trois ans sur les hauteurs de la commune de Longueuil, près de Dieppe, le résultat d'un programme européen, le PACCO "Promouvoir l’adaptation aux changements Côtiers". L'Union Européenne a investi près de cinq millions d'euros pour financer la station.

ⓘ Publicité

Des eaux usées retrouvées dans l'eau de baignade du camping

Une station d'épuration pour s'adapter au changement climatique sur la côte normande, cela peut paraître étrange au premier abord. Mais c'est en réalité tout à fait logique, selon Amélie Boutillier, directrice technique au sein de la communauté de commune Terroire de Caux, en charge du service eau et assainissement :

"La station d'épuration a été construite parce qu'il y avait des pollutions qui provenaient des installations individuelles sur le milieu naturel, donc sur la somme, donc les rejets de cuisine, de WC. Donc, il y avait des rejets qui émanait de ces installations là."

Un problème récurrent en milieu rural, où les installations d'assainissement sont individuelles et parfois obsolètes. Dans la commune de Longueuil, beaucoup rejetaient donc directement leurs eaux usées dans la Saâne... Et cela se retrouvait parfois très loin en amont, comme dans l'eau de baignade du camping de Quiberville ou de Sainte-Marguerite-sur-Mer, où de petites quantités de bactéries escherichia coli humaines, des matières fécales, ont été détectées.

Pour Amélie Boutillier, cette installation a donc toute sa place dans un projet européen :

"C'est une amélioration du milieu naturel et donc forcément, quand on a des installations obsolètes, on se doit d'agir sur ces systèmes là. Pour déjà rendre au milieu naturel une eau propre, de qualité. Et donc l'objectif du projet a été de créer la station avec un rejet contrôlé et puis réglementé bien sûr pour ne pas impacter le milieu naturel puisque, en aval, on a Quiberville et Sainte-Marguerite, avec une forte affluence estivale avec les plages qui y sont situées. "

loading

Des installations pour transformer les "boues" en engrais

Aujourd'hui, tout est pensé dans la station d'épuration pour limiter l'impact environnemental : panneaux solaires sur le toit, végétalisation des alentours, ruches... Et surtout, réutilisation des "boues" en engrais pour les agriculteurs du coin. Elles sont d'abord désinfectées puis pressées, transformées en des sortes de "gateaux au chocolat" épandues ensuite dans les champs.

Le bâtiment ressemble à une grande sole, un poisson typique du coin.

Le bâtiment en forme de sole © Radio France - Milena Aellig

Une grande plate-forme accessible au public est installée juste à côté (d'où a été prise la photo ci-dessus). Elle permet de voir toute la vallée de la Saâne et de s'informer sur le projet mené en ce moment par l'Union Européenne, grâce aux panneaux explicatifs installés pour les promeneurs (et promis, il n'y a pas d'odeurs).

loading