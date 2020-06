Une nouvelle voie verte entre Avignon et Confluence

Les travaux n'auront duré que six mois pour aménager la toute nouvelle voie verte de la ville d'Avignon. Avec ses cinq kilomètres deux cent de bandes et pistes cyclables, ce nouvel itinéraire à mobilité douce vient renforcer la présence du vélo à Avignon.

L'itinéraire commence dès la sortie des remparts, porte Saint Roch. La ville a agrandi les voies cyclables pour rendre les vélos prioritaires sur l'avenue Eisenhower, comme l'explique Régis Auriol, directeur des aménagements et des mobilités à la mairie d'Avignon : "les routes étaient trop étroites pour y créer une piste cyclable, alors on a préféré agrandir les bandes de 30 ou 40 cm. [...] C'est un cercle vertueux puisque réduire la place de la voiture, c'est réduire leur vitesse. Et réduire la vitesse des voitures permet de garantir un peu plus la sécurité des cyclistes."

La balade continue sur le chemin de Rochegude, indiqué par un marquage bleu, au niveau de la Fabrica. Vous longez pendant 1.3 kilomètre le canal de Champfleury. La zone est désormais interdite aux voitures, des bornes ont été installées pour éviter le dépôt sauvage d'ordure.

La dernière partie de cette voie verte vous amènera jusqu'au plan d'eau de la confluence entre la Durance et le Rhône. La route du Confluent étant sur un terrain Natura 2000 (qui est un réseau de terrains ayant une valeur patrimoniale à travers toute l'Union Européenne), les équipes doivent respecter des protocoles stricts au niveau écologique.

"On se doit d"avoir une très forte végétalisation sur le lieu, mais aussi des enrobés (pour les pistes cyclables) très clairs, pour éviter que la chaleur soit captée. Mais c'est aussi la gestion des eaux pluviales pour qu'elle aille directement irriguer les plantations.."

Les travaux de cette nouvelle voie verte auront coûté un million d'euros. 200.000 euros pour le réaménagement du chemin de Rochegude et 800.000 euros pour la route du Confluent.

Depuis les remparts, comptez environ une heure de balade en famille.