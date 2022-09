Une opération citoyenne de nettoyage des détritus à Marguerittes samedi

Vous habitez Marguerittes (Gard), et souhaitez faire une bonne action, en plein air ? Rendez-vous ce samedi, pour une opération citoyenne de nettoyage de la nature.

Le Samedi 24 septembre, le comité du Mas Praden, à Marguerittes (Gard), organise en partenariat avec le Collectif de la Plaine et de La maison Familiale et Rurale (MFR) une opération de nettoyage des abords de la commune. Les magasins Leclerc, Vinci, l’agglomération et la mairie de Marguerittes fournissent les gants, maillots, sacs plastiques.

Le rendez vous est fixé à la salle Polyvalente à 13 heures. Les lieux de ramassage seront donnés le jour même.

Chaque groupe de ramassage sera guidé par un membre du comité.

Une calèche aidera à transporter les sacs de déchets. L’ après midi se terminera par un Gouter à la salle polyvalente offert par la mairie.