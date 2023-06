Une opération de comptage des hirondelles lancée dans les Landes face au déclin de l'espèce

Un grand recensement des hirondelles est lancé dans sept départements de Nouvelle-Aquitaine, dont les Landes au cours de ce mois de juin 2023. Précisément, ce sont les nids d'hirondelles que des volontaires sont invités à compter. Cette enquête, lancée la LPO, la ligue de protection des oiseaux, vise à mieux connaître la répartition des hirondelles sur le territoire et donc à mieux les protéger. Les hirondelles, qui vivent à la fois dans les villes et à la campagne, sont en déclin en France. Le nombre de ces oiseaux a baissé d'environ 20% depuis le début des années 2000 en France métropolitaine (chiffres de 2019 selon une étude du Muséum national d'histoire naturelle et la LPO).

ⓘ Publicité

Un précédent comptage des nids d'hirondelle avait été effectué en 2022, mais seulement en Gironde. Cette année, le comptage est étendu à plusieurs autres départements de Nouvelle-Aquitaine, dont les Landes. Les volontaires qui souhaitent participer à cette étude doivent, sur une carte, choisir un ou plusieurs carrés de 500 mètres de côté et ensuite compter les nids d'hirondelles à l'intérieur de ces zones. Les détails sont à retrouver sur le site de la LPO . La Ligue de protection des oiseaux publie également un guide, avec toutes les informations permettant de participer à l'enquête.

A la suite de ce recensement, la LPO souhaite rédiger un rapport qui sera remis aux communes pour qu'elles puissent mieux protéger cette espèce.