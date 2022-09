Une opération de "hurlements provoqués" pour repérer une meute de loups sur le plateau du Larzac

L'Office français de la biodiversité a procédé à quatre opérations de hurlement provoqués en août, pour savoir si une meute de loups s'est formée sur le plateau du Larzac. La quatrième et dernière a eu lieu lundi. Comme lors des trois autres soirées précédentes, aucune réponse n'a été entendue.

Y-a-t-il une meute de loups sur le plateau du Larzac ? C'est ce qu'essayent de savoir les agents de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, en organisant des opérations de hurlements provoqués. La quatrième et dernière a eu lieu ce lundi 29 août. Le principe est simple. A l'aide d'un plot de chantier, il faut imiter le cri du loup puis attendre une réponse en retour. A chaque soirée, entre 50 et 70 personnes se prêtent à l'exercice. En grande majorité des agents de l'OFB, mais également des éleveurs, des élus ou encore des membres d'associations environnementales.

Une vingtaine de groupes sont constitués depuis la salle des fêtes du Caylar (Hérault). Tout le monde se disperse ensuite dans différentes zones du plateau du Larzac, dans l'Hérault, mais aussi dans le Gard et l'Aveyron. Les consignes sont très claires, à partir de 21 heures, il faut imiter le cri du loup pendant 30 secondes puis se taire et écouter pendant deux minutes 30. Tâche à reproduire deux fois. Tous les groupes doivent hurler au même moment pour que ces cris soient crédibles aux oreilles du ou des loups.

Reportage pendant l'opération de hurlements provoqués, ce lundi 29 août. Copier

Ce lundi, comme lors des trois premières opérations, aucune réponse du prédateur n'a été entendue. "A chaque fois qu'on a eu un petit quelque chose, c'était trop loin, trop diffus et incertain. Pas du tout fiable, donc on n'a pas pu en tenir compte", affirme Pascal Arnaud chef d’unité territoriale de l'Office Français de la Biodiversité. Ça ne veut pas dire pour autant que la meute de louveteaux n'existe pas. "On travaille avec du vivant, donc il y a plein de choses que l'on maîtrise et d'autres absolument pas. Un déplacement des loups, une disparition des individus, par exemple peut expliquer l'absence de réponses", prévient Mathis Petit, chargé de mission "grand prédateur" à la direction régionale Occitanie de l'OFB.

Mathis Petit (de dos) pendant le briefing avant le début de l'opération de hurlements provoqués ce lundi 29 août. © Radio France - Thomas Vichard

Les fameux plots utilisés pour imiter le cri du loup. © Radio France - Thomas Vichard

"Questionner le destin des deux loups repérés cet hiver"

On sait que deux loups vivent sur le plateau du Larzac. Les éleveurs sont eux convaincus de la présence de cette meute. De quoi avoir quelques regrets à la fin de l'opération. "J'avais pas mal d'espoir, donc c'est vrai que je suis déçue, même si c'était génial de pouvoir faire ce travail", souligne Gaby, qui avait vu un lama de son exploitation être tué par un loup en 2016. Même sentiment pour Brigitte, dont les troupeaux de brebis ont été attaqués à plusieurs reprises entre 2017 et 2019 : "Maintenant je serai beaucoup plus attentive pour reconnaître des hurlements. J'en ai entendu récemment mais je me suis dit que c'était des chiens... C'est une sorte de formation !"

Un agent de l'OFB sur le plateau du Larzac pendant l'opération de hurlements provoqués ce lundi 29 août. © Radio France - Thomas Vichard

Désormais, c'est aux "pièges-photos" de faire leur travail pour attester de la présence d'une meute. Si cela ne donne rien, l'ASPAS 34, l'Association de protection des animaux sauvages estime qu'il faudra "questionner le destin des deux loups repérés l'hiver dernier dans le Larzac".

