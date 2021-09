Une opération de nettoyage des berges de l'Ill à Strasbourg

La rivière l'Ill s'offre un toilettage XXL à Strasbourg ce samedi 11 septembre. Epaulée par des plongeurs et une vingtaine de bénévoles, l'association Alsace Nature a arpenté les berges et fouillé les profondeurs pour ramasser les détritus, une trentaine de sacs. L'occasion de sensibiliser les passants sur la gestion des déchets.

Mégots sur mégots

Gaspard, dix ans, pince à déchet dans les mains, préfère prendre cette opération comme un jeu : "On se donne des défis, on pèse notre sac pour savoir qui en a ramassé le plus." A ses côtés, deux de ses amis se sont laissés convaincre par l'activité. "Si les gamins nous aident pas à dépolluer... Cela ne marchera pas, estime sa mère, Claire, sac poubelle à la main, ce sont eux qui vont pouvoir sauver la planète, on compte sur eux !"

Le geste de jeter par terre n'a pas encore été abandonné. - Marie Kneib, en charge du nettoyage pour Alsace Nature.

Les bénévoles sont séparés en huit petits groupes. Les uns longent les berges, les autres s'enfoncent dans les ruelles aux alentours. Jules, les yeux rivés dans les méandres des pavés, ne compte plus mégots qu'il ramasse. "C'est comme chercher de l'or, sauf que je ne serai pas riche à la fin", ironise le fonctionnaire, en fouillant les recoins d'un trottoir. Sa motivation : sensibiliser les passants : "Le faire devant les gens, cela permet qu'ils se posent des questions, même s'ils font rien, ils se disent : "Ah tiens, finalement, j'essaierai de moins jeter."

Plongeurs éboueurs

En plus des volontaires le long des berges, l'opération s'est également déployée dans les profondeurs de l'Ill, avec parfois quelques surprises. Des plongeurs ont découvert, au niveau du quai des Bateliers, des vélos et autres panneaux de signalisation jetés par-dessus bord. Une drôle de pêche qui a rempli une benne à ordure. "C'est comme si, on avait une benne à déchets tous les 50 mètres de linéaire de la rivière", constate Marie Kneib, en charge du nettoyage pour Alsace Nature.

Les plongeurs ont ramassé vélos, barrières et panneaux de signalisation au fond de l'Ill. © Radio France - Julien Penot

La bénévole regrette que les mentalités sur la gestion des déchets n'aient pas encore assez évolué : "Le geste de jeter par terre n'a pas encore été abandonné... Globalement, je ne pense pas que les vélos que l'on retrouve dans l'Ill se soient envolés." Les déchets ramassés par les bénévoles sont majoritairement des emballages plastiques à usage unique et des bouteilles en verre.

Alsace Nature a réalisé cette opération dans le cadre des de la Fête de l'eau à Strasbourg. Des stands sont installés jusqu'à ce dimanche sur le quai des Bateliers.