Une opération enfumage à la préfecture de Châteauroux contre le retour des néonicotinoïdes

Parmi la centaine de manifestants venus dénoncer la dérogation accordée aux cultivateurs de betterave sucrière, ce mercredi après-midi devant la préfecture de Châteauroux, beaucoup étaient venus en tenue d'apiculteur. La banderole tendue aux grilles du château Raoul portait ce message : "Sauvez les abeilles". C'est contre la réintroduction des néonicotinoïdes, connus pour leurs effets ravageurs chez les insectes et notamment les abeilles, que la manifestation était organisée.

Plusieurs dizaines de manifestants sous le crachin et dans la fumée des enfumoirs © Radio France - Sarah Tuchscherer

Un retour en arrière

Les ruches de Mélanie sont installées à Lys-St-Georges. Elle dit déjà subir les effets d'un trop-plein de pesticides dans l'agriculture et n'est pas prête à en tolérer de nouveaux : "Ras le bol de ramasser des abeilles crevées devant les ruches ! Cette dérogation est une aberration !" Pour Sylvain Gourbault, l'un des porte-parole de la Confédération paysanne dans l'Indre, le gouvernement a ouvert la boîte de Pandore en autorisant les cultivateurs de betteraves à utiliser des néonicotinoïdes pour contrer le virus de la jaunisse : "Les semenciers, ces producteurs de poison, et les céréaliers vont mettre le pied dans la porte pour le maïs, le colza, les endives ou je ne sais quoi d'autre. Un millier d'études prouvent que ça dézingue tout, le combat pour les interdire a duré dix ans. Trois ans après, alors qu'on commence à voir des résultats sur le tournesol, avec une multiplication par dix de la production de miel de tournesol, on revient en arrière ! C'est inacceptable !"