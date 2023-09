Une partie de la Corrèze passe en situation de "crise" face à la sécheresse

La vague de chaleur de ces derniers jours a accentué la sécheresse en Corrèze, poussant la préfecture à rehausser les différents niveaux d'alerte. 102 communes passent en situation de crise, dans les zones "Dordogne des grands barrages amont", "Auvézère" et "Vienne Amont". 25 communes de la zone "Dordogne Karstique", qui étaient déjà en crise, restent à ce niveau. Un cran en dessous, on monte tout de même au stade "d'alerte renforcée" pour la zone "Dordogne des grands barrages aval rive gauche". Le reste du département est en alerte simple. Dans tous les cas, des restrictions s'appliquent pour limiter l'usage de l'eau, avec des consignes de plus en plus drastiques.

ⓘ Publicité

Carte présentant les différents niveaux d'alerte sécheresse dans le département de la Corrèze. - © Préfecture de la Corrèze

Des limitations de l'usage de l'eau, en fonction des secteurs

Pour les secteurs en "crise" l'irrigation agricole est désormais totalement interdite (sauf dérogations) alors qu'elle est réduite de 50% dans les zones en alerte renforcée et 30% dans les zones en alerte. L'abreuvement du bétail reste autorisé partout. Les professionnels ont également interdiction de laver leurs véhicules dans les zones en crise, sauf pour impératif sanitaire.

Par ailleurs, il est toujours interdit de remplir intégralement ou de renouveler l'eau des piscines privées dans l'ensemble de la Corrèze, ainsi que de laver les véhicules à domicile. L'arrosage des potagers est interdit entre 13h et 20h dans les zones en alerte et entre 8h et 20h dans le reste du département. Pour savoir quelles restrictions s'appliquent dans votre commune, vous pouvez consulter le site VigiEau , mis en place par le gouvernement.