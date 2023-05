Une partie de la Lozère en vigilance sécheresse

Depuis le 9 mai 2023, deux bassins versants de la Lozère sont en vigilance sécheresse. Il s'agit des zones les plus au sud, c'est-à-dire les bassins de Chassezac (comprenant également celui de la Cèze et du Luech) et des Gardons. Pas de mesures contraignantes pour l'instant, mais chacun est appelé à consommer de l'eau de façon raisonnable.

Une partie du Gard déjà en situation de crise

Le bassin de Cèze aval, dans le secteur de Bagnols-sur-Cèze, est déjà en situation de crise. Dans cette zone, seuls les usages prioritaires de l'eau (pour l'agriculture, l'élevage et la sécurité) sont autorisés. Cinq zones sont également en situation d'alerte renforcée, dans les secteurs d'Alès, d'Uzès ou encore du Vigan. Il est interdit d'arroser les potagers, espaces sportifs ou de remplir les piscines privées. Le reste du département est en vigilance.

Tous les détails concernant les restrictions sont sur le site de la Préfecture du Gard.