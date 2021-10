Une partie de la Route Blanche fermée à Cayeux-sur-Mer en prévision du gros coup de vent

La route blanche, qui borde une partie du littoral picard à Cayeux-sur-Mer est très exposée à l'érosion. Un gros coup de vent l'a fragilisée il y a deux semaines et un autre est attendu ce mercredi soir. Par précaution la municipalité ferme une portion de cette voie.

La route blanche, qui borde une partie du littoral picard à Cayeux-sur-Mer est très exposée à l'érosion. Un gros coup de vent l'a fragilisée il y a deux semaines et un autre est attendu ce mercredi soir. Par précaution la municipalité ferme une portion de cette voie.

"L’accès à la voie verte reliant La Mollière au Hourdel va être interdit aux usagers (piétons, cyclotouristes et cavaliers) dès cet après-midi, par arrêté municipal, et jusqu’à nouvel ordre", précise la mairie dans un communiqué. "Le tronçon de la Route Blanche concerné par cette interdiction s’étend sur 300 mètres, entre le blockhaus situé à proximité du parking des dunes et la table d’interprétation. Il s’agit de la partie régulièrement concernée par l’érosion côtière.

La Somme est actuellement en vigilance jaune pour le risque de vagues-submersion, de la soirée de ce mercredi jusqu’à la matinée de jeudi "Les conditions de mer seront dégradées avec une mer forte à très forte avec des creux pouvant aller jusqu’à 6 mètres", prévient la Préfecture Maritime.