Finistère : à Cléder, une partie du GR34 fermée et réservée... aux campeurs

Cet été, on ne peut plus longer par la dune la magnifique plage des Amiets à Cléder (Finistère), immense étendue de sable blanc bordée d'eaux turquoise. Des barrières ont été posées en travers du GR34 pour condamner un tronçon de 530 mètres, soit très exactement la longueur du front de mer occupé par le camping de Roguennic. Les randonneurs sont obligés de faire un détour par la route pour contourner le site, tandis que les campeurs peuvent eux arpenter le chemin en toute quiétude.

Deux poids, deux mesures

Le maire de Cléder, auteur de l'arrêté municipal daté du 18 juin 2020, invoque une question de sécurité : le cordon dunaire, soumis à une forte érosion suite aux tempêtes de l'hiver, doit subir d'importants travaux de renforcement dès le mois de septembre pour un montant de 300.000 euros.

Michel Thouvenot, président de l'association cléderoise Environnement et Patrimoine, y voit une injustice : pourquoi ce qui est dangereux pour des marcheurs ne le serait pas pour des campeurs ? "Il y a deux poids deux mesures, ce n'est pas normal. Le GR34 appartient à tout le monde, c'est une servitude de droit !"

Il juge aussi troublante la date de cet arrêté, qui coïncide avec le démarrage de la saison estivale alors que la dune n'a pas subi de dégradations récentes. Pour cet habitants de Cléder, il ne fait pas de doute que la fermeture du GR fait bien les affaires du camping.

Le maire lui se défend de tout favoritisme. Gérard Daniélou explique même que les emplacements du camping les plus près de la falaise ont été reculés dernièrement par le policier municipal. Mais lors de ce reportage, nous avons pu constater que des tentes et un camping-car étaient installés en bordure immédiate du GR34... avant d'être semble-t-il déplacés quelques heures plus tard.

"Le GR34 ne me dérange pas, mais..."

Le gérant du camping de Roguennic, qui règle un loyer à la commune, jure qu'il n'a fait aucune demande à la municipalité pour qu'elle ferme le sentier côtier. Alexandre Corfmat assure que le GR34 ne le dérange pas, "tant que les promeneurs restent sur le chemin", mais souvent dit-il, des gens rentrent sur le terrain et provoquent des nuisances pour les clients.

Le maire de Cléder promet que le GR34 sera rouvert dès la fin de l'année.