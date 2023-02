Une pétition contre le futur méthaniseur à Guéret, jugé surdimensionné et incomplet

"Nous sommes favorables à la méthanisation" : c'est par cette phrase en apparence contre-intuitive qu'a démarré la réunion publique organisée par France nature environnement 23 mardi 14 février, à la mairie de Guéret. La salle était pleine : une bonne centaine d'habitants sont venus pour en savoir plus sur le projet de création d'un méthaniseur au nord de Guéret . A l'issue des discussions qui ont duré deux heures, nombreux sont ceux qui ont signé la pétition lancée par l'association contre ce méthaniseur.

Un méthaniseur surdimensionné ?

"Nous sommes favorables aux méthaniseurs implantés à moins d'un kilomètre des maisons et de petite taille, portés par les agriculteurs eux-mêmes, avec moins de 10.000 tonnes par an d'intrants, précise au micro Marie-Christine Girault, présidente de France nature environnement 23. Ici, au contraire, il s'agit d'un projet industriel aux mains d'Engie Bioz, avec 28.000 tonnes d'intrants par an." L'association regrette donc un méthaniseur qui n'est pas "à taille humaine". Les promoteurs d'Engie Bioz contestent ce terme d'industriel.

Le jeu en vaut-il la chandelle d'un point de vue environnemental ? Engie Bioz revendique la production de 7,5% de la consommation de gaz de l'agglomération du Grand Guéret. Le problème est le faible rendement d'un méthaniseur, explique la présidente de FNE 23 : "A l'issue de la méthanisation, on obtient la production de 10% de biogaz et 90% de digestat. Ce biogaz doit ensuite être traité avant d'être injecté dans le réseau. Au final, le rendement est de 4,6% de biométhane." En termes d'emploi, ce projet ne créerait pas de nombreux postes : "Il n'y aurait qu'un responsable de site et un ou deux opérateurs" , poursuit-elle.

Des risques de pollution et d'accident

Marie-Christine Girault souligne aussi que "tous les méthaniseurs fuient". Sachant que le méthane est un gaz à effet de serre 25 fois plus puissant que le CO2. Y-a-t-il aussi un risque de pollution des sols ? Le digestat est destiné à être épandu sur Guéret et neuf communes alentour (Bussière-Dunoise, Bonnat, Glénic, Champsanglard, Jouillat, Saint-Fiel, Saint-Sulpice-le-Guérétois, Ajain, Sainte-Feyre). "Il est très riche en azote donc présente une forte assimilation par les plantes et une bonne fertilisation", explique un élu de la Celle-dunoise en charge de la biodiversité. Voilà pour le positif, mais il y a un mais : "L'azote est volatile dans l'air et lessivable dans l'eau. Donc il faut que les épandages soient bien réalisés, sinon l'azote riche en nitrate peut conduire à des risques de pollution."

Parmi les points positifs du projet, la distance raisonnable avec les habitations. Les plus proches se trouvent à 700 mètres. En revanche, le marais du Chancelier de Saint-Fiel, une zone humide riche en biodiversité, est située à 1,4 km. Se pose aussi la question des risques industriels, puisque le méthaniseur s'installerait dans la même zone que le site d'hydrocarbures de Picoty.

Trop de zones d'ombres

L'une des questions qui a longuement occupé les discussions lors de la réunion publique concerne l'approvisionnement du méthaniseur. "Un méthaniseur doit tourner en permanence, on ne peut pas l'arrêter. Arrivera-t-on vraiment à fournir les 28.000 tonnes par an de lisier, de fumier, de matières végétales ?" s'interroge la présidente de FNE 23. Guillaume Viennois, élu à la mairie de Guéret, enchaîne : "Les promoteurs disent qu'ils s'approvisionneront dans un périmètre de 8 km en moyenne, 15 km maximum. Cela nous semble impossible à Guéret, il n'y a pas assez d'exploitations ! Les agriculteurs engagés devront tenir leurs contrats, comment feront-ils s'ils n'y arrivent pas ? Quand on a interrogé Engie Bioz, ils nous répondaient toujours "On verra demain". Le projet n'est pas sérieusement construit, c'est pour cela que les élus de Guéret ont voté contre en conseil municipal l'automne dernier."

Un agriculteur membre de la Confédération paysanne prend alors la parole. Il craint que, faute d'approvisionnement en lisier suffisant, le méthaniseur soit en fait alimenté par du maïs ou du fourrage destiné aux animaux. "Il n'y aura pas de fumier toute l'année, donc on va finir par mettre dans le méthaniseur des aliments destinés aux animaux. Un comble alors qu'on a de plus en plus de mal à nourrir nos bêtes à cause de la sécheresse !"

Une mise en danger du modèle agricole creusois ?

Ce méthaniseur qu'il qualifie d'industriel met aussi en danger le modèle agricole creusois selon lui : "Pour récupérer le fumier, il faut que les bêtes soient à l'intérieur, en stabulation. En Creuse on a majoritairement de l'élevage extensif, les vaches broutent dans les prairies. Avec ce méthaniseur, qu'en sera-t-il demain ?"

D'après Guillaume Viennois, l'Ademe a émis un avis favorable au projet, avec deux réserves : "D'abord l'approvisionnement : où, quand, comment récupérer le lisier ? Et puis l'économie du projet : quel financement ?"

France nature environnement 23 appelle tous les opposants à signer une pétition, qu'elle a distribuée aux participants à la réunion publique. Elle doit aussi être accessible en ligne. L'association, qui s'est rapprochée d'un juriste spécialisé, espère mener un recours juridique contre le projet, pour lequel la préfecture de la Creuse a accordé un permis de construire.

Le projet de 200 pages porté par Engie Bioz est disponible sur le site de la préfecture de la Creuse . Le chef de projet chez Engie Bioz Florian Rys a défendu l'intérêt de ce méthaniseur sur France Bleu Creuse : "Engie est fortement lié au gaz et on sait que l'avenir se fera uniquement via le gaz renouvelable. Le gaz fossile est sur son déclin. L'objectif du site est bien sûr qu'il soit rentable, mais on le fait essentiellement pour un enjeu stratégique. Et c'est pour les habitants de Guéret puisque 12,5 gigawatts heure de gaz renouvelable seront injectés dans le réseau local en substitution du gaz fossile actuel. Ce gaz va aussi permettre d'éviter 3.200 tonnes de CO2 chaque année et donc lutter contre le réchauffement climatique. Donc au final, c'est pour tous."