Une pétition contre les épillets à Strasbourg, une "catastrophe" pour les chiens

Ce sont des petits épis rigides qui s'accrochent partout. C'est la saison, les épillets poussent partout cet été, à la campagne, mais aussi en pleine ville. Ils peuvent faire des dégâts pour les animaux, surtout les chiens, en les blessant au museau, aux pattes ou aux oreilles. Alors des habitants de Strasbourg ont lancé une pétition signée par près de 400 personnes pour demander à la mairie d'agir et de nettoyer les rues.

"À chaque balade, on est sûr qu'ils en auront 2 ou 3 sur eux"

Aux pieds des arbres, sur les places, dans des parcs : difficile d'échapper aux épillets dans le quartier de Neudorf. "J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus, il y en a même le long des maisons", note Frédérique. La Strasbourgeoise garde les yeux rivés sur le sol et sur Laki, son bouledogue français : "Je suis tout le temps obligée de tirer sur la laisse, de lui dire que c'est dangereux, c'est une catastrophe", s'inquiète-t-elle.

Car tous les propriétaires de chiens ici connaissent quelqu'un dont l'animal a été blessé par ces végétaux, qui se logent partout et s'accrochent régulièrement aux poils de Woody, le chien d'Antoine : "Il faut le brosser à chaque fois en rentrant, parce qu'on voit bien que ça le gêne", raconte-t-il.

Alors il faut adapter les promenades. Virginie préfère maintenant le béton aux grands parcs pour sortir son chien Gekko : "À chaque balade, on est sûr qu'ils en auront 2 ou 3 sur eux, constate la commerçante. C'est dommage pour eux, on les prive d'espaces verts, sinon ils sont pleins d'épillet."

Une pétition pour que la ville agisse

Inquiets pour leurs animaux, des habitants de Strasbourg ont donc lancé une pétition pour demander à la mairie d'agir. "Nous vous exhortons à mettre en place un programme de nettoyage régulier des rues et des espaces publics de Strasbourg afin d'éliminer les épillets et de minimiser les risques pour nos chiens", écrivent-ils. Parmi les signataires, Luc Wiand, un habitant du quartier de Neudorf. Son chien Elios a déjà été blessé à la patte par un épillet, il dû être opéré d'urgence. Il ne comprend pas pourquoi rien n'est fait : "Il suffit de les faucher, et c'est réglé !"

Mais pour la ville, il faut faire avec ces végétaux : "Leur présence est l'expression du développement de la nature en ville, qui demande des compromis de gestion entre le confort des usager.ères et la favorisation de la biodiversité", répond la mairie. Si elle se dit "consciente de la gêne que cela peut occasionner", elle soutient que "ce désagrément doit être accepté, au regard de la faible périodicité du phénomène et des bienfaits pour la santé humaine". Les épillets sont fauchés dans les aires d'ébats pour chien. Pour le reste, la mairie conseille aux propriétaires de simplement éviter les zones où ils sont le plus nombreux.