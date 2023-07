Une pétition contre un projet de panneaux photovoltaïques sur le lac de l'Ayguelongue à Mazerolles

L’association "Touche pas à mon lac" créée pour lutter contre cette installation prévue par l' Institution Adour à l'horizon 2026/2027 sur le lac de l'Ayguelongue invoque un projet inutile fondée d’après l'association sur de seuls objectifs financiers. D'après le collectif, il n'y aucune raison, autre que la recherche de profits qui dicte le souhait de l'Institution Adour. La pétition lancée par "Touche pas à mon lac" avait recueilli le 18 juillet 2023 plus de 1.100 signatures.

banderole placée à l'entrée du sentier entourant le lac d'Ayguelongue © Radio France - Kader Youb

Certains politiques s'en mêlent. Génération Ecologie 64 pour qui l’installation aurait des effets irréversibles sur la biodiversité des environs du lac, alerte également l'opinion publique et propose comme alternative, d'intensifier la pose de panneaux photovoltaïques sur les toits de certains édifices : les bâtiments publics, les hangars agricoles et les parkings de supermarchés.

Une nécessité économique pour Guy Estrade

Selon le président du groupement des irrigants des Pyrénées-Atlantiques, Guy Estrade, les réalités économiques dictent le choix de l'Institution Adour. L'impact de la pose des panneaux est à son avis, minime comparé à ses avantages. Il prône par ailleurs, un "dialogue constructif et non conflictuel entre les parties". Il brandit toutefois la menace "d’une possibilité de fermeture" pure et simple du lac à la population dans le cas contraire même s'il indique ne pas le souhaiter. Les études d’impact sur la biodiversité doivent démarrer fin 2023, début 2024.