Une pétition contre un projet routier qui privera la Côte d'Azur d'un coin de verdure

Imaginez une langue de terre sur la côte d'azur, vierge de construction avec par endroit vue mer à quelques centaines de mètres de la grande bleue. Imaginez que cette langue de terre se trouve à Vallauris-Golfe-Juan, face au cap d'Antibes et à la Baie de Cannes. Cet énorme terrain existe. Il fait approximativement 3 km de long, 7 ha en tout et aujourd'hui est visé par un projet routier. Une déviation de l'actuelle RN7 et de la RN98 (la route du bord de mer). Forcément une pétition a été lancée pour s'opposer au projet.

"Nous voulons un projet éco-responsable mais pas du béton"

Les riverains se sont mobilisés, des collectifs écolos aussi, et ils ont lancé une pétition en ligne qui a recueilli plusieurs milliers de signatures.

Pourquoi agir maintenant ?

1/ AGGRAVATION DU RISQUE D’INONDATION

2/ AUGMENTATION DU TRAFIC ROUTIER, DE LA POLLUTION DE L’AIR ET DU BRUIT.