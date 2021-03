Une pétition pour sauver la voie ferrée maritime de Granville

L'association pour la promotion des ports de Granville s'inquiète du projet de la municipalité de transformer en voie douce, l'ancienne voie ferrée maritime qui relie la gare au port de la ville. Cet itinéraire d'1,6 kilomètre de long est à l'abandon depuis le dernier passage d'un train de marchandise en 1975.

Aujourd'hui, la municipalité granvillaise compte transformer cette friche en lieu de promenade à vélo, à trottinette ou à pieds. "Nous sommes tout à fait favorables à ce projet", s'empresse de préciser Jean-François Seguin, le président de l'association pour la promotion des ports de Granville, "mais il ne faut pas pour autant détruire la voie ferrée".

Aménager la voie en conservant les rails

Pour l'association, il est possible d'aménager cette voie en faisant cohabiter les rails et une chaussée adaptée à la pratique du vélo et à la promenade piétonne. "Si nous sommes attachés au maintien de cette voie ferrée, c'est qu'il faut conserver tous les atouts de nos ports", continue Jean-François Seguin. "Aujourd'hui il n'y a plus de fret mais dans un futur proche, alors que des projets de ferroutage voient le jour ailleurs en France, on peut imaginer qu'on ait à nouveau besoin, de faire rouler des trains entre la gare et le port. Il est important de ne pas se priver de cette possibilité".

Pour l'association APPG, l'emprise de la voie permet de conserver les rails tout en disposant de l'espace nécessaire à l'aménagement d'une piste cyclable et piétonne. - Jean-François Seguin

Les discussions entre l'association et les élus n'ont rien donné pour l'heure. La mairie défend un projet d'aménagement de la voie douce qui passe par le démontage des rails. Pour faire entendre leur position, les partisans du sauvetage de la voie viennent de mettre en ligne une pétition dans laquelle ils développent leurs arguments.