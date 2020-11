Une photo d'une battue en Aveyron, partagée par Hugo Clément, fait polémique sur les réseaux sociaux

En confinement, la chasse est autorisée pour réguler le grand gibier. Une photo prise par le journal Midi Libre du samedi 14 novembre à Montjaux en Aveyron et relayée par le journaliste défense de l'environnement Hugo Clément fait vivement réagir sur les réseaux sociaux. On y voit près de 20 chasseurs posant devant un cerf tué lors d'une battue.

Hugo Clément menacé sur ses réseaux

Sur Instagram, le journaliste originaire de Toulouse avait écrit sous la photo : " Vous êtes confiné dans un appartement? La nature vous manque? [..] La solution est simple ! Passez votre permis chasse, achetez des armes, et vous pourrez vous réunir en masse et en famille pour tuer". Ce qui lui aura valu des nombreuses menaces sur Twitter : "Viens en Aveyron, on t'attend grosse merde. Tu prends moins de risque pour le terrorisme il me semble". Des commentaires qu'Hugo Clément a choisi de partager également sur son compte.

En Aveyron, le dimanche est redevenu un jour de chasse pour le cerf, chevreuil et sanglier, pendant toute la durée du confinement, depuis le 12 novembre. La demande avait été formulée par la Fédération départementale des chasseurs d'Aveyron et directement adressée à la préfecture.

Partout en France, depuis le 31 octobre, une instruction ministérielle autorise la pratique des battues par les chasseurs, qui doivent respecter des consignes sanitaires.