Une pièce maîtresse du parc éolien de la baie de Saint-Brieuc assemblée en Belgique

Si l'attention est focalisée depuis mai dernier sur les incidents liés aux forages des fondations des éoliennes, une des pièces maîtresses du futur parc éolien de la baie de Saint-Brieuc est en train de prendre forme à Hoboken sur le port d'Anvers en Belgique. Il s'agit de la sous-station électrique, une immense plate-forme de 3400 tonnes. Elle ressemble à un immeuble.

Il faut l'imaginer au milieu des 62 éoliennes à trente mètres au-dessus du niveau de la mer. "On va connecter les éoliennes vers la terre et on va s'arranger pour élever la tension de 66 000 à 225 000 volts", explique Pierre Mossoux, l'un des responsables du chantier. "Le but est de ramener le maximum d'énergie produite à terre". Selon Ailes Marines, le porteur de projet, le parc éolien fournira chaque année l’équivalent de la consommation électrique de 835 000 habitants.

La plate-forme devrait être installée entre les mois de mai et juillet 2022 dans la baie de Saint-Brieuc, acheminée depuis la Belgique sur une barge.

Comme un puzzle

Outre cette sous-station électrique, la construction d’une partie des fondations des éoliennes a débuté sur le port de Brest et l’usine Siemens Gamesa du Havre où seront fabriquées les turbines sera opérationnelle en 2022.

Les pièces du puzzle sont construites chacune dans leur coin avant d'être assemblées au fur et à mesure à Saint-Brieuc, observe Stéphane Alain Riou, directeur du développement et territoire chez Ailes Marines.

"Cinq ingénieurs planificateurs travaillent en permanence sur le planning des travaux. L'objectif final est toujours une livraison du parc au dernier trimestre 2023", précise Stéphane Alain Riou.

Malgré les oppositions, on voit mal comment ce méga-projet à 2,4 milliards d’euros dont l'histoire a débuté il y a dix ans pourrait aujourd’hui capoter.