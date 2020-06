Une start-up de Clapiers lance une plateforme gratuite pour surveiller les sécheresses

Face aux situations de sécheresse et stress hydrique récurrentes, notamment dans l'Hérault, la start-up imaGeau installée à Clapiers (Hérault) a conçu une plateforme numérique gratuite baptisée info-secheresse.fr permettant d'accéder aux données sécheresse de tous les départements français. Elle regroupe sur un seul site l’ensemble des données publiques des 3 disciplines de la sécheresse (météorologie, hydrologie, hydrogéologie) et donne aux différents acteurs territoriaux une vision cartographique.

"Jusqu’à présent, pour connaître en temps réel l’évolution de la ressource, il fallait consulter et télécharger les informations de plusieurs bases de données : pluviométrie, état quantitatif des cours d’eau (rivières, fleuves…) et des nappes phréatiques, ce qui était long et fastidieux. Désormais tout est réuni sur une seule et même plateforme et mis gratuitement à disposition" explique Olivier Depraz, directeur général d’imaGeau, qui a intégré le groupe Saur en 2017.

Un besoin de simplification pour faciliter la prise de décision

Dans un esprit d’utilité citoyenne, et afin d’aider ces acteurs de l’eau à prendre des décisions rapides, le site propose un libre accès à des données sécheresse qualifiées, mises à jour quotidiennement et spatialisées (cartographie par département). Grâce à une interface Web fluide et intuitive, la plateforme d’imaGeau participe à une meilleure compréhension du risque sécheresse.

Cette plateforme conçue par des hydrogéologues a nécessité 6 000 heures de travail de développeurs informatiques et d’experts environnementaux.

Quelles sont les données disponibles ?

Info-secheresse.fr valorise plus de 100 millions de données open data gouvernementales liées à la pluviométrie, au niveau des nappes phréatiques et au débit des cours d’eau afin de caractériser le risque sécheresse en France. Actuellement, 4 500 points ( 58 dans l'Hérault sur 9 nappes, 6 cours d'eau et 10 stations pluviométriques ) sont affichés et actualisés quotidiennement :

1 000 points concernent les stations de surveillance pluviométrique

1 500 les stations de surveillance des débits d’eau

2 000 les stations de surveillance du débit des nappes

Cela représente une intégration de plus de 180 000 nouvelles données brutes/jour.

Ces différentes données sont validées et valorisées en indicateur de sécheresse selon des règles de calculs conformes aux standards internationaux (près de 30 000 indicateurs calculés quotidiennement). Ils bénéficient ensuite d’une représentation cartographique ergonomique et intuitive.

ImaGeau met également à disposition l’historique de ces données - plus de 40 ans pour la pluviométrie et l’hydrologie et 15 ans pour l’hydrogéologie - ce qui permet de mettre en perspective les épisodes de sécheresse que nous rencontrons.