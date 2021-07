Une pluviométrie exceptionnelle en Berry en juin, 50 % d'excédent dans le Cher, 95 % dans l'Indre

Le mois de mai a été plus arrosé que la normale en Berry, + 15 à 20 % de pluviométrie par rapport à la moyenne dans les deux départements. Un phénomène encore plus marqué au mois de juin : 50 % d'excédent de pluie dans le Cher et 95 % dans l'Indre ! Un mois pluvieux mais très inégal.

"I'm singing in the rain" était le tube du mois de juin en Berry

Un record. Il a plu 173 millilitres au Blanc, dans la Brenne, en juin. C'est 220 % d'excédent, le triple de la normale. Et c'est même le record pour un mois de juin depuis le début des relevés de Météo France au Blanc en 1859. Globalement, sur l'ensemble du Berry, l'impression de temps gris, maussade et pluvieux se vérifie. On relève 50% d'excédent de pluie dans le Cher en juin et 95% dans l'Indre.

La végétation et la pelouse de votre jardin sont nettement plus vertes en ce début d'été par rapport aux précédentes années. "On avait un début de printemps sec voire très sec. En mai et juin, les pluies compensent largement le déficit. Les sols ont été grandement ré-humidifiés", indique Patrick Casteiltort, prévisionniste chez Météo France à Bourges.

Des différences de précipitations très importantes d'une commune à l'autre

Une douzaine de séquences orageuses ont électrisé le ciel berrichon, c'est deux fois plus que la normale. "Mais il s'agit de précipitations orageuses qui n'ont pas arrosé toutes les zones de la même façon", nuance le prévisionniste. De fait, la situation n'est pas du tout homogène. A Sancoins, à l'extrême sud-est du Cher, on constate seulement 10% d'excédent de pluie en juin. 40 kilomètres plus loin, sur la commune de Levet, on observe une augmentation de 150% du volume de pluie tombé. De tels écarts se vérifient également dans l'Indre, où les parties nord et ouest du département ont été bien arrosés. C'est moins le cas de la partie sud-est : seulement 30% d'excédent à Montgivray, près de La Châtre.

Ces pluies importantes et parfois record, on en voit les effets positifs dans les cours d'eau. Les pêcheurs amateurs en sont les premiers témoins. "L'été dernier, nous avions dû interdire la pêche de la truite du fait des conditions extrêmement sèches des cours d'eau, des poissons qui étaient en mauvaise situation voire en début de mortalité dans certaines régions. Cette année, les débits des cours d'eau sont plus élevés, la température de l'eau est fraîche donc les poissons se portent bien", confirme Bruno Barbey, directeur de la fédération de pêche et la Protection du Milieu Aquatique de l'Indre. "Cette année 2021 est un bon cru. On n'a pas eu de phénomène caniculaire ou de façon extrêmement limitée en fin de printemps", ajoute-t-il.

Il faudrait plusieurs semaines de chaud avant de revivre des situations de crise

Deux mois de juillet et août secs selon les prévisions

Malgré tout, la situation reste fragile. Si le débit de l'Indre a bien augmenté, laissant présager un début d'été plus serein, ça n'est pas le cas de certains cours d'eau. L'Anglin, rivière qui passe notamment par Chaillac et Mouhet, a doublé de débit grâce aux précipitations mais elle est tout aussi brusquement revenue à son niveau habituel. "Quand on va dans le secteur sud-est, près de La Châtre ou d'Eguzon, les ressources sont encore très limitées et les débits chutent très vite dès qu'il s'arrête de pleuvoir", prévient Bruno Barbey. Et les prévisionnistes météo s'accordent à dire que les mois de juillet et d'août seront très secs en France.