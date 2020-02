Des militants d'Extinction Rebellion bloquent une partie du site du cimentier Lafarge à Pantin

Nouvelle action de militants d'Extinction Rébellion ce lundi matin. Elle se déroule à Pantin, sur le site du cimentier Lafarge, près du canal de l'Ourcq et au niveau de la route des petits ponts.

Cinq militants du mouvement écologiste bloquent depuis 6 heures et demi du matin l'accès à une partie du site. Ils bloquent le tunnel qui permet aux camions de l'usine d'accéder à la barge du cimentier. Ils assurent être attachés à un portail et souhaitent rester "le plus de temps possible". Des policiers sont sur place.

Le collectif affirme que le "béton représente à lui seul 8% des émissions mondiale de CO2" et dénonce un "écocide". "Notre but, c'est de faire en sorte que Lafarge arrête de produire. On fait une action concrète pour essayer de changer les choses", témoigne l'un des militants.

La semaine dernière déjà à Pantin, des membres du mouvement avaient occupé la barge du cimentier pendant plusieurs jours.