Une poussée de l'éco-anxiété chez les jeunes en Picardie

L'inquiétude sur le climat a un nom : l'éco-anxiété. Un mal-être très présent chez les jeunes qui s'illustre selon une étude mondiale publiée mi-septembre. Au total, 60% des sondés (âgés de 16 à 25 ans) sont en état d'alerte face aux crises climatiques et écologiques qui se multiplient.

"Plus on se renseigne, plus on comprend que la situation est catastrophique" Logan Brague : coordinateur des Jeunes Ecologistes de Picardie, invité France Bleu Picardie ce vendredi 5 novembre.

Selon Logan Brague, l'anxiété sur le climat chez les jeunes picards remontent déjà à plusieurs années. "Plus on se renseigne, plus on comprend que la situation est catastrophique. On a l'impression de vivre dans un cul de sac."

Sceptique sur la COP26 de Glasgow

Constat qui se répète depuis plusieurs années, on ne se sent pas écouté" pointe Logan Brague. "Les jeunes picards ne se sentent pas assez représentés par les organisations politiques. Et ce n'est pas la COP26 et 15 jours de débat qui vont changer les choses" selon lui.

Logan Brague est sceptique. "Quand on voit le premier ministre anglais Boris Johnson prendre un jet privé pour aller diner avec un climato-sceptique. Donc on voit bien qu'il y a une différence entre ce qui est dit et ce qu'ils font. A part les moments politiques comme les élections. On n'a pas l'impression d'être écouté."

Logan Brague pointe aussi du doigt les élus d'Amiens, malgré des engagements. "On artificialise des sols comme avec le projet Borealia. Il y a une différence entre le discours de Brigitte Fouré et de ce qui est fait." Là aussi, "on a envie que la parole rejoigne les actes. Ce n'est pas un budget participatif qui va changer les choses Il faut une convention citoyenne amiénoise pour monter quelque chose en commun"

L'éco-anxiété au cœur du rassemblement de samedi à Amiens

Mais les jeunes Picards restent combatifs : l'éco-anxiété est aussi le moteur d'actions collectives. "Il y a de plus en plus de jeunes qui se mobilisent. Chacun avec sa thématique préférée : la défense des animaux, de la biodiversité, le réchauffement climatique, chacun s'engage à son niveau et en fonction de ses combats."

A l'image des Assises du climat menées récemment à l'UPJV, les initiatives peuvent mener à des choses intéressantes. Exemple avec le rassemblement organisé ce samedi 6 novembre à 14h30 Amiens, place René Goblet."On espère une forte participation malgré les vacances scolaires." Problème, beaucoup d'étudiants n'habitent pas Amiens, certains ont décidé de ne pas prendre un appartement . "Nous à notre échelle, à part se mobiliser dans les manifestations, on ne peut pas changer les choses comme on voudrait" regrette Logan Brague.