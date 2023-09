Une première dans le Loiret : un traitement contre le moustique tigre mené à Villemandeur

La décision a été prise jeudi et mise en application ce vendredi. Une opération de traitement contre le moustique tigre sera menée samedi 9 septembre, entre 4 heures et 6 heures du matin, sur quelques rues du centre ville de Montargis. " Ca va concerner à peu près 200 personnes" estime la maire, Denise Serrano, la maire de Villemandeur, "on est justement en train de les prévenir mais il n'y a pas de panique particulière".

A ce jour, aucun cas de transmission constaté à Villemandeur

C'est l'Agence Régionale de Santé qui a pris la décision d'organiser ce traitement préventif après la découverte d'un cas de dengue ( grippe tropicale) sur la commune, le 1er septembre dernier. "La personne rentrait d'un voyage, elle n'a donc pas été contaminée à Villemandeur" explique Annaig Helleu, adjointe à la directrice départementale de l'ARS Loiret. "Mais, du fait de la présence du moustique tigre à Villemandeur, depuis 1 an, il y a un risque que le malade soit piqué par un moustique et celui-ci peut transmettre la dengue à quelque d'autre". A ce jour, aucune transmission locale de la maladie n'a été constatée.

Deux techniciens vont pulvériser l'anti moustique dans les rues

Concrètement, deux techniciens d'une société spécialisée, vont passer samedi matin dans le centre ville de Villemandeur, avec des appareils portatifs. Ils vont pulvériser le traitement " qui est sans danger pour la population" précisent bien les autorités sanitaires. Avant l'été, les ARS avaient lancé une campagne de sensibilisation sur le moustique tigre rappelant qu'il se reproduit dans le moindre récipient d'eau. Il est donc important de supprimer tous les endroits et objets qui peuvent contenir de l'eau notamment les coupelles de fleurs ou les cuves d'eau de pluie.

A quoi ressemble le moustique tigre ?

Le moustique tigre est reconnaissable par :

sa petite taille de 5 mm,

sa couleur très contrastée : il a des rayures noires et blanches sur les pattes et une ligne blanche sur la tête,

sa ligne blanche de la tête à l’implantation des ailes,

il vit et pique surtout durant la journée, à l’extérieur.

Dans la région Centre-Val de Loire, une première opération anti-moutisque tigre a déjà eu lieu, en juillet dernier à Bourges. Là encore, c'était suite à la présence d'un malade de la dengue qui rentrait de voyage.