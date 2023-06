Une première école maternelle reconstruite sur le modèle bois-paille à Tours

L'école maternelle Jean de la Fontaine, à Tours-Nord, est en train d'être reconstruite avec des matériaux bio-sourcés, principalement du bois et de la paille. C'est une première sur la ville. Elle ouvrira à la rentrée 2024 et accueillera 105 enfants.

Associé à une ventilation naturelle et une cour végétalisée, ce type de construction bois-paille va permettre d'avoir une température idéale toute l'année, tout en faisant des économies d'énergie par rapport à l'ancienne école, qui datait des années 70.

La paille est enchassée dans une structure en bois. L'ensemble fait une cinquantaine de centimètres d'épaisseur. © Radio France - ©Boris Compain

C'est un chantier presque comme les autres, avec des grues, des chariots-élévateurs, mais les murs sont composés de blocs d'une cinquantaine de centimètres d'épaisseur, avec de la paille compressée dans une structure en bois. En attendant l'arrivée de cette nouvelle école, et depuis la destruction de l'ancienne il y a un an, les élèves de la maternelle Jean de la Fontaine sont emmenés en bus, chaque matin, jusqu'à l'école Paul Faure, à 10 minutes de là.

Les enfants passent donc chaque jour devant ce chantier qui les fascine, comme l'explique la directrice de l'école Jean de la Fontaine. "T**ous les jours, ils voient les engins et ils adorent, s'amuse Mélanie Sallé*. On a d'ailleurs fait avec eux un travail sur les grues et autres engins. Par contre, ils n'ont pas trop compris pourquoi on avait mis de la paille, parce que pour eux, la paille, c'est pour les animaux et pas pour nous*".

Techniques traditionnelles, mais mise en œuvre plus contemporaine

Et pourtant, si... la paille a même été utilisée comme isolant pendant des centaines d'années. Une technique ancestrale dont l'architecte s'est inspiré. "Il s'agit de techniques traditionnelles, mais la mise en œuvre est plus contemporaine, précise Gwenael Le Chapelain. Ces bottes de paille sont issues d'agriculteurs mais elle ont demandé une compression, un format spécifique adapté à la construction. On travaille avec des entreprises proches de Tours. En fabrication, à la fois de matière et d'assemblage, on est vraiment sur du circuit-court".

Construire cinq classes, une cantine et des espaces périscolaires va couter huit millions et demi d'euros. Le maire de Tours assume le surcoût par rapport à un bâtiment classique. "On est certainement 10% à 15% au-dessus des prix d'une construction plus classique, mais derrière on sait que les consommations d'énergie seront réduites et on pourra rentabiliser notre investissement". Selon l'écologiste Emmanuel Denis, "l'objectif, c'était vraiment de montrer l'exemple aux promoteurs et aux constructeurs privés, pour prouver que construire une école bois-paille, c'est possible. En terme d'impact environnemental, on est le plus bas possible, alors qu'en terme de confort de vie on est au top avec des matériaux qui sont bio-sourcés puisqu'il y a beaucoup de bois et qu'on utilise la paille comme matériau isolant. On utilise aussi une architecture bioclimatique qui nous permet de bénéficier des apports naturels en minimisant la consommation d'énergie".