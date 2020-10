Une première formation d'accompagnateurs en montagne organisée en Auvergne

Pour la première fois une formation d'accompagnateurs en montagne est organisée en Auvergne. Depuis 10 jours et jusqu'au vendredi 16 octobre, une quinzaine de stagiaires parcourent le parc naturel régional des Volcans d'Auvergne, dans le cadre d'une formation à ce diplôme d'Etat.

Ce mercredi 14 octobre, les stagiaires ont rendez-vous au siège du parc au château de Montglosier, pour une balade en forêt. Grosses chaussures de randonnée aux pieds, Kévin Conil est formateur et accompagnateur en montagne. Ce métier, c'est bien plus qu'emmener en toute sécurité des clients en randonnée explique-t-il : "C'est faire découvrir la faune, la flore, la géologie, apprendre à respecter l'environnement et surtout vivre de vrais moments de montagne."

Quiz arboricole pour les stagiaires

Après quelques minutes de marche dans les bois, premier arrêt, c'est l'heure du test de connaissances arboricoles. "Quelles espèce pouvez-vous reconnaître autour de vous ?" demande Kévin Conil à ses stagiaires. Casquette et capuche sur la tête, pluie fine oblige, Benoît Valérien reconnaît lui un pin sylvestre, "on voit qu'il a la partie haute de l'écorce orangée".

Au programme pour les futurs accompagnateurs en montagne ce mercredi 14 octobre : marche en forêt et quiz arboricole. Copier

Le jeune homme, originaire de région bordelaise, est là pour se former à son futur métier, "c'est ce que je veux faire depuis toujours", et s'il ne connaissait pas du tout l'Auvergne, il se dit ravi : "C'est une très belle découverte, il y a des très beaux paysages, j'ai été marqué par le Puy de Sancy, un lieu incroyable."

Un garde du parc est aussi intervenu pour prévenir les stagiaires sur les dangers des feux de camp en forêt. © Radio France - Théophile Vareille

Bien couverte sous son K-Way vert pomme, Océane, stagiaire chamoniarde de 28 ans, ne connaissait pas non plus le parc des Volcans d'Auvergne, mais elle affirme qu'elle s'y "[reverrait] bien venir travailler, une fois diplômée". C'est là tout l'intérêt de cette formation explique le président du parc François Marion : "Ces futurs guides de moyenne montagne sont formés ici, ils découvrent le parc et pourront plus tard, on l'espère, le faire découvrir à leurs clients !"

Si cette formation a pu être organisée dans la chaîne des Puys, c'est grâce à l'action du CREPS de Vichy, qui s'en est vu confier l'organisation. "C'est notre rôle d'ancrer des formations dans des lieux adaptés, nous avons des sports d'eau à Vichy, et quoi de mieux que ce parc naturel pour des futurs accompagnateurs de montagne !" s'exclame Thomas Senn, directeur du CREPS.

Le directeur du CREPS de Vichy et le président du parc des Volcans d'Auvergne ont signé une convention de partenariat ce mercredi 14 octobre. © Radio France - Théophile Vareille

Obtenir l'organisation d'une telle formation a aussi un poids économique, rajoute Thomas Senn : "Cela créée des emplois et cela amènera ces stagiaires à venir travailler dans la région plus tard, _c'est bon pour l'emploi_." Le CREPS comme le parc naturel régional espèrent par ailleurs tous deux pouvoir renouveler l'expérience et à nouveau accueillir une formation d'accompagnateurs en montagne très bientôt.