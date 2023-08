Une première mondiale en Isère : une entreprise a trouvé comment recycler les panneaux solaires

C'est une première dans le monde et c'est du made in Isère : une entreprise s'est lancée dans le recyclage de panneaux photovoltaïques, à haute valeur ajoutée. Rosi'Alpes est partie d'une start-up avec 3 personnes en 2017 pour ouvrir une usine en janvier 2023, à côté de La Mure, à Saint-Honoré.

ⓘ Publicité

Ils récupèrent les matériaux qui ont le plus de valeur dans les panneaux - le silicium, l'argent et le cuivre - et les réintroduisent dans le circuit de production photovoltaïque ou dans d'autres industries. L'entreprise emploie 15 personnes dans l'usine, ainsi que 20 personnes dans les équipes de recherche & développement à l'université de Grenoble-Alpes.

Une formule secrète pionnière

Ils proposent donc un débouché de recyclage pour les très nombreuses centrales photovoltaïques qui existent en France.

Après plusieurs années de travail, l'entreprise a trouvé la bonne formule : les plaques de cellules photovoltaïques passent de machine en machine et subissent d'abord un traitement thermique, puis mécanique et enfin chimique.

Une fois séparés du cuivre et du verre, Rosi'Alpes traite les copeaux de cellulles photovoltaïques composés d'argent et de silicium. © Radio France - Theo Boscher

C'est cette dernière étape qui est le secret de Rosi'Alpes. "On met les cellules photovoltaïques dans des paniers et ces paniers vont passer dans différents bains et chacun des bains a une action que nous contrôlons, explique Antoine Chalaux, le directeur général de Rosi'Alpes. À la fin de tous ces bains, les plaquettes sont séchées et le silicium est séparé de l'argent."

Le recyclage, en pleine croissance

En général, si un panneau est cassé, tout est broyé et rien n'est fait du déchet. Là, chaque composant est réutilisé et garde sa valeur. "Ce que nous voulons, c'est que chaque matériau soit réutilisé, si possible dans la production photovoltaïque ou sinon dans l'industrie chimique ou des batteries car nous avons des partenaires qui recherchent le silicium de haute pureté, comme nous le proposons", ajoute Antoine Chalaux.

loading

Rosi'Alpes a de grands espoirs pour l'avenir car la production d'énergie photovoltaïque est en pleine croissance. Mais la filière du recyclage est encore peu développée en France : la seule usine iséroise peut recycler 3 000 tonnes de panneaux par an quand l'année dernière, 4 000 tonnes ont été collectées et 120 000 tonnes ont été installées.

Rosi'Alpes reçoit les cellules photovoltaïques à recycler sous forme de feuilles. © Radio France - Theo Boscher

Sachant que les centrales solaires vont se développer, que les panneaux vont fleurir sur les toitures et les parkings, comme le prévoit la loi . Les particuliers aussi ont intérêt à s'y tourner, note Antoine Chalaux car "c'est intéressant économiquement maintenant que les prix de l'électricité ont augmenté et car la question environnementale et plus présente aujourd'hui qu'il y a dix ans".

Vers un leadership industriel

En Isère, et notamment sur le plateau matheysin, Rosi'Alpes a trouvé toutes les compétences pour développer son activité, des techniciens aux ingénieurs. Elle compte bien utiliser sa position de leader dans le secteur pour avancer encore : "On a un grand champ des possibles, c'est excitant mais on ne sera pas les seuls, des concurrents vont se développer donc tout notre défi, c'est de maintenir ce leadership technologique et d'en faire un leadership industriel."

loading

Pour cela, Rosi'Alpes va recruter et compte s'installer en Allemagne, dans plusieurs pays d'Europe et veut rayonner aux Etats-Unis, en Chine ainsi qu'au Japon.