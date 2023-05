Une première près de Perpignan, des vergers arrosés avec l’eau traitée d’une station d’épuration

Une première depuis ce mardi dans les Pyrénées-Orientales : l'eau retraitée de la station d'épuration de Saint-Cyprien est réutilisée pour arroser des vergers. Cette demande était formulée depuis de nombreuses années par le monde agricole, mais se heurtait à des interdictions administratives. Face à la sécheresse historique, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné son feu vert, avec l'accord des autorités sanitaires.

« Le potentiel est énorme », précise Thierry Del Poso, le président de la communauté de communes Sud Roussillon. « Chaque jour, 20.000 mètres cubes d’eau ressortent de la station d’épuration. Cette eau a été traitée, filtrée et désinfectée avec des ultra-violets. Elle peut donc être mise à disposition des agriculteurs, des particuliers ou des espaces publics ».

Ce mardi, un camion-citerne a effectué plusieurs allers-retours entre la station d'épuration et le canal des Albères, qui alimente des vergers. « Pour l'instant, il s'agit uniquement d'une expérimentation symbolique », précise le préfet Rodrigue Furcy. « A moins d’organiser une noria de camion-citerne, ce qui ne va pas dans le sens du développement durable, il nous faut trouver des moyens alternatifs pour acheminer cette eau vers les usagers ».

L'idée serait de créer un nouveau réseau de canalisations, reliant plusieurs d’épuration et desservant les exploitations agricoles, les golfs, les espaces verts. « Nous devons lancer des études très rapidement, pour savoir ce qui est techniquement possible. Combien cela va couter, et surtout, qui va payer », détaille Nicolas Garcia, le vice-président du Département en charge de l’eau.

Il faudra sans doute plusieurs années avant de trouver les financements et de concrétiser les premiers projets. Mais pour les agriculteurs, le plus important est d’avoir enclenché le processus. « C’est le seul bon côté de cette sécheresse : elle permet d’accélérer la recherche de solutions » se réjouit Baptiste Cribeillet, le président du canal d'irrigation des Albères.