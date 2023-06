Une première voie partagée dans l'agglo de Périgueux pour aller travailler à vélo

C'est une petite révolution pour la mobilité dans l'agglomération de Périgueux. Une "chaussée à voie centrale banalisée", sorte de voie partagée pour les vélos, les voitures et les cyclistes, a été inaugurée ce samedi à Marsac-sur-L'Isle. Elle permet de relier les quartiers de la Prunerie et du Chambon à la halte ferroviaire. C'est la toute première dans l'agglo.

ⓘ Publicité

Voie vélos-voitures

La Ville de Marsac a opté pour une solution qui existe déjà dans plusieurs communes de France. Le maire Yannick Bidaud s'est inspiré de ce qui se fait à Nantes, à Lyon mais aussi dans de plus petites villes comme à Ruelle-sur-Touvre ou à Aubeterre en Charente.

Cette "chaussée à voie centrale banalisée" dispose de deux pistes cyclables de chaque côté d'une voie unique pour les voitures. Quand deux voitures se croisent, elles peuvent mordre sur les pistes cyclables à condition de rester derrière les vélos. Ce sont eux qui sont prioritaires.

CVCB - Mode d'emploi

Prendre son vélo pour aller travailler

L'objectif, à terme, est de permettre aux gens qui prennent la navette ferroviaire chaque matin pour aller à Périgueux, à Boulazac ou à Niversac, de rejoindre la halte non pas en voiture mais à vélo."On ne peut pas culpabiliser les gens, et ne pas leur donner les moyens de changer leurs habitudes. Le train est indispensable, mais le train ne permettra pas d'aller jusqu'au pas de porte. Il faut trouver la combinaison permanente" , explique le président Jacques Auzou.

Maintenant que les cinq haltes ferroviaires sont opérationnelles, l'agglomération veut développer de plus l'intermodalité.

Dès décembre prochain, il sera même possible de mettre son vélo dans la navette. On pourra ainsi enfourcher son vélo, pédaler jusqu'à la halte, mettre son vélo dans le train, et reprendre le vélo jusqu'au collège, au lycée ou son lieu de travail.