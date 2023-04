Maisons fissurées : l'écologiste Sandrine Rousseau à Poitiers pour défendre les propriétaires touchés

Sandrine Rousseau veut venir en aide aux propriétaires de maisons fissurées. La députée écologiste de Paris, va proposer ce 6 avril une proposition de loi dans ce sens. Il s'agit de mieux indemniser et accompagner les propriétaires de maisons construites notamment sur des sols argileux et qui présentent des fissures. On en trouve beaucoup dans le Poitou et Sandrine Rousseau a rencontré des propriétaires concernés ce mercredi dans la région. En France, on estime que plus de 10 millions de maisons individuelles seraient potentiellement concernées.

Avec la multiplication des épisodes de sécheresse, l'ampleur risque d'être croissante, tient à prévenir Sandrine Rousseau qui a pu constater les dégâts chez des habitants du quartier des Pré Mignons à Poitiers. C'est le fameux problème du "retrait-gonflement des argiles" (RGA). Sandrine Rousseau a été co-rapportrice d'un rapport d'information sur les limites d'indemnisation du RGA. "C'est un pied dans la porte" dit-elle à propos de sa proposition de loi.