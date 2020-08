Une quarantaine de cabris nés dans le Parc national des Pyrénées : un succès pour les lâchers de bouquetins

Les gardes-moniteurs du Parc national des Pyrénées ont pu comptabiliser un total de 41 cabris depuis le 4 mai : trois en vallée d'Aspe, 25 dans le secteur de Cauterets, une douzaine à Luz Saint Sauveur-Gavarnie, et même un, côté espagnol ; et tous n'ont pas encore pu être repérés. C'est "la plus éloquente preuve de la parfaite adaptation des bouquetins au territoire pyrénéen" écrit le Parc national des Pyrénées dans un communiqué ce jeudi.

Parrainer un bouquetin

Les premiers lâchers de bouquetins avaient eu lieu en 2014-2015 et d'autres ont suivi les années d'après. Le Parc national des Pyrénées organise une campagne de soutien à cette campagne de sauvegarde des bouquetins ibériques. Tout le monde peut devenir parrain ou marraine d'un bouquetin en faisant un don déductible des impôts.

Plusieurs lâchers de bouquetins ibériques se sont succédés ces dernières années dans les Pyrénées. - JP Crampe - Parc national des Pyrénées