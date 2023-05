Une quinzaine de carcasses de voiture au fond de l'Isère

Après avoir été haute en fin de semaine dernière, l'Isère est maintenant basse dans la métropole de Grenoble. La raison : un délestage du barrage de Saint-Egrève. Le niveau d'eau particulièrement bas fait apparaitre une quinzaine de carcasses de voitures, entre le pont d'Oxford et le pont ferroviaire. Elles ont probablement été jetées à l'eau quelques mètres en amont, mais difficile de savoir quand. Quelques semaines ? Plusieurs années ?

Devant ce spectacle de désolation, nombreux sont les pétions et cyclistes qui s'arrêtent pour constater. "C'est impressionnant, je me pose beaucoup de questions. Qui a fait ça, comment les voitures sont arrivées là, est-ce qu'il y a des cadavres à l'intérieur ?" se demande Nicolas, qui s'est arrêté pour échanger avec un autre passant. Un peu plus loin, un couple de cyclistes ont mis pied à terre pour observer les carcasses à moitié immergées. Ils ne sont pas surpris de retrouver ces déchets ici : "régulièrement on peut voir des jeunes en face (côté Bastille, ndlr) qui ramènent des voitures sur la berge pour les démonter. Une fois qu'ils ont pris ce qui les intéressaient, ils les brûlent puis les poussent dans la rivière. Tout le monde passe devant et peut les voir. C'est encore le contribuable qui va payer pour les enlever de là."

"Ils les brûlent puis les poussent dans la rivière", témoigne une passante © Radio France - Baptiste Bozon

Lundi après-midi les riverains ont pu constater la présence des sapeurs-pompiers, des forces de l'ordre, et d'une dépanneuse pour extraire de l'eau les premières carcasses. La piste cyclable, côté Bastille, a dû être temporairement fermée, et quelques arbres ont dû être coupés pour permettre le remorquage des voitures.

"Il doit y avoir plein de composants chimiques dangereux qui se retrouvent dans l'eau", s'inquiète un cycliste - Baptiste Bozon / Radio France © Radio France - Baptiste Bozon