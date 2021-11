Une randonnée pour alerter sur les conséquences environnementales d'un contournement routier de Cherbourg

Ils sont une trentaine ce dimanche 21 novembre, à se retrouver sur l'aire de covoiturage de Nouainville, à la sortie d'Octeville. L'invitation a été lancée par la Coopérative Citoyenne, un groupe écologiste qui avait proposé une liste face à Benoît Arrivé, aux dernières élections municipales à Cherbourg. L'objectif de la randonnée : que chacun se rende compte des conséquences environnementales que pourrait avoir le projet de contournement ouest de Cherbourg.

Dans ces sous-bois à la sortie d'Octeville, pourrait passer une voie rapide dans les années à venir. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Une randonnée "pour se rendre compte"

La Coopérative Citoyenne se base sur le tracé du projet qui date déjà de 2011 et qui prévoit la construction d'un tronçon entièrement neuf de 7 kilomètres. Pour Philippe Rousselet, membre de la Coopérative, cela aurait des conséquences multiples sur "le paysage, l'environnement, la biodiversité".

Philippe Rousselet montre aux randonneurs les champs, les arbres, les petites routes qui seraient traversés par la voie rapide en l'état actuel du projet. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Tous ces randonneurs sont préoccupés par l'avenir de la nature qui les entoure mais certains sont aussi concernés en premier lieu par ce projet de contournement. C'est le cas de Corine et Thierry Goré. Les plans annoncés il y a près de 10 ans faisaient passer la route sur leur maison. "Le premier projet effaçait complètement ma maison qui était déjà présente sur le cadastre napoléonien," explique Corine. Le couple est venu participer à cette randonnée pour se rendre compte de l'ampleur des changements mais aussi pour rencontrer les acteurs qui se mobilisent sur la question. Deux élus étaient présents ce dimanche.

Un projet d'un autre temps pour les élus présents

_"Il y a un plan de circulation qui va changer à Cherbourg avec des bus, des pistes cyclables," rappelle Véronique Roger, conseillère municipale EELV à Cherbourg, "est-ce qu'il est vraiment intéressant de consacrer autant d'argent alors que la circulation devrait être améliorée ?"_ Et c'est effectivement l'argument des partisans de ce contournement ouest de Cherbourg : fluidifier le trafic et désengorger le centre-ville encombré par les véhicules qui veulent passer d'un côté à l'autre de la point du Cotentin.

"Désengorger", le conseiller régional EELV, Guillaume Hédouin n'aime pas beaucoup ce terme. L'élu considère que la Manche est déjà un territoire très dense en axes routiers avec des conséquences sur les terres naturelles et agricoles. "Chaque voie routière apporte forcément, dans sa périphérie, la possibilité d'urbaniser d'autres terrains," analyse Guillaume Hédouin, "et on a un mitage, un grignotage des terrains." Lui non plus n'est pas favorable à ce projet et estime qu'il faudrait favoriser les mobilités douces et se reposer sur l'existant : " la création de voiries nouvelles doit être vraiment une exception".

Une phase de concertation doit démarrer sur le sujet en 2022, viendra ensuite l'enquête publique en 2025. Les premiers coups de pelles, eux, ne devraient pas arriver avant 2027.