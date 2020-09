"Une récolte peu fournie mais très bonne" : la cueillette des pommes a commencé en Sarthe

"On a une belle récolte, pas aussi quantitative que ce qu'on aurait souhaité mais on a une belle récolte", assure Lise Timmerman. Dans ses 100 hectares de vergers à Vion, à côté de Sablé-sur-Sarthe, une quinzaine de variétés de pommes. Cette année, les fruits promettent d'être très bons, bien sucrés, grâce à la météo particulièrement clémente cette année. Du soleil depuis le printemps et encore en septembre, et surtout pas trop de pluie, ça donne des pommes "avec un taux de sucre élevé", explique Lise Timmerman. Autre conséquence de cette météo : la récolte a dû commencer avec "une bonne semaine d'avance".

Une cueillette avec une semaine d'avance

"On essaye de ne pas prendre de retard et de commencer la récolte pile au bon moment, sinon les fruits trop mûrs sont moins fermes, moins croquants en bouche", précise la propriétaire des vergers. Elle a donc décidé de commencer la cueillette avec une semaine d'avance sur les autres années, à la fin du mois d'août. Il a donc fallu s'adapter au niveau des saisonniers, puisque "certains étaient encore en vacances au moment où on a commencé", mais à part ça, "ça ne change pas grand chose pour nous", ajoute-t-elle. En ce moment, les Granny smith sont en train d'être ramassées, avant le tour bientôt des Pink lady.

Lise Timmerman et des Granny smith ramassées en ce moment © Radio France - Soisic Pellet

Une centaine de saisonniers sur place

Pour les ramasser, Lise Timmerman a évidemment besoin de bras, car tout se fait encore à la main. Sur place donc, une centaine de saisonniers mobilisés. Des fidèles mais aussi des nouveaux chaque année, guidés par Amid, chef d'équipe et présent depuis une vingtaine d'années. Il guide donc les novices : "Je les habitue à cueillir de manière à ne pas faire d'erreurs, de chocs surtout", explique-t-il. La preuve avec ce saisonnier : "Vous voyez, quand il vide [le bac], il le fait doucement, il ne vide pas ça tout d'un coup".

Une cueillette qui doit durer trois mois, jusqu'en novembre pour les variétés les plus tardives.