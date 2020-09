Une réplique de la réserve biologique intégrale de Lagarde d’Apt bientôt ouverte au public

Gérée par l'Office National des Forêts et préservée de toute activité ou intrusion, une réplique de cette forêt principalement composée de hêtres est désormais en projet dans l’esprit de la réplique de la grotte de Lascaux.

Les hêtres dominent dans la réserve biologique intégrale de Largarde d'Apt mais on y trouve aussi des chênes et des érables

Cette forêt est devenue depuis deux ans la troisième réserve biologique intégrale du département. Il y a une telle réserve dans le petit Luberon et une autre sur la face nord du Ventoux. Celle-ci est plus modeste sur 124 hectares de hêtraie mais elle a la particularité d'être intégrée en forêt communale. Elle était autrefois une exploitation charbonnière ‘’en taillis sous futaie’’ qui épargnaient les plus grands arbres.

Ainsi aujourd'hui la réserve biologique intégrale de Lagarde d’Apt sur 124 hectares compte plus de 600 arbres remarquables par leur dimension ou leur grand âge. Ici les vieux arbres sont propices au développement d’une biodiversité remarquable : des insectes profitent du bois mort, d'autres mangent les champignons qui prolifèrent car la forêt se décompose naturellement au fil du temps. Des oiseaux comme les pics creusent les troncs pour y nicher ou se nourrir d'insectes. Les chauves-souris trouvent également là refuge. Douze espèces de chauves-souris ont ainsi été recensées dans cette forêt. Ajouté à cela les mammifères qui vont du mulot au campagnol pour les plus petits auxquels s’ajoutent renards, blaireaux, sangliers jusqu'aux chevreuils et cerfs qui descendent du Ventoux.

La réplique de cette réserve biologique intégrale se trouvera sur une parcelle proche de la mairie de la commune.

Marion Esparbes, technicienne forestière territoriale à Lagarde d'Apt, au pied d'un hêtre bi-centenaire © Radio France - JM Le Ray

Une réserve qui complte plus de 600 grands arbres remarquables par leur dimension ou leur grand âge © Radio France - JM Le Ray

Lichens et autres champignons colonisent les arbres qui meurent attirant de nombreux insectes qui régalent ensuite un grand nombre d'oiseaux © Radio France - JM Le Ray