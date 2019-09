PHOTOS - Une reprise gratuite des déchets des professionnels du bâtiment pour lutter contre les décharges sauvages

L'état propose un dispositif pour lutter contre les décharges sauvages. À Nîmes et périphérie, l'association Les rues de Nîmes, en recense au minimum une vingtaine. La solution de Brune Poirson, secrétaire d'état à l'écologie : la reprise gratuite des déchets pour les professionnels du bâtiment.

Nîmes, France

On est tous tombés au hasard d'une promenade en garrigue sur une décharge sauvage. Image terrible dans un paysage dont on vante par ailleurs la qualité. Le gouvernement a décidé de s'attaquer au problème. La secrétaire D’État à l'écologie, Brune Poirson, propose aux professionnels du bâtiment la gratuité des déposes de gravats dans les décharges. Le nombre de décharges serait en parallèle augmenté.

"Quid du principe pollueur-payeur ?"

C'est l'association les Rues de Nîmes qui pose la question. Elle rappelle que cette gratuité accordée aux professionnels pourrait se répercuter sur le contribuable - via la taxe d’enlèvement des ordures ménagères - alors que lorsqu'ils effectuent des travaux chez-vous, il vous font déjà payer l'enlèvement des gravats.

"Une vraie politique publique en la matière".

Bruno Rochard, des "Rues de Nîmes", en appelle aux élus de terrain et cite en exemple Christophe Dietrich, le maire de Legneville dans l'Oise. Il a mis en place une véritable politique en matière de décharges sauvages. "En quatre années, il a réduit de 90% le nombre de décharges sauvages. À l'aide de 11 caméras et deux agents municipaux" dit l'administrateur de la page Facebook. "Il faut à Nîmes et ailleurs, une tolérance zéro", conclue l’administrateur des "Rues de Nîmes".

Y compris en ville, l'absence de civisme prévaut. - Bruno Rochard