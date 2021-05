Ardèche : une réserve de biodiversité va voir le jour à Grospierres

À Grospierres (Ardèche), le groupe Pierre et Vacances vient de céder 12 hectares de forêt et garrigues à l'association Fiber Nature. Le site va devenir une réserve de biodiversité au cœur de la montagne de la Serre.

L'association Fiber Nature vient d'acquérir un espace de 12 hectares au cœur de la montagne de la Serre. La montagne de la Serre, c'est un corridor écologique entre la réserve des gorges de l'Ardèche et le parc national des Cévennes. Un lieu de passage pour de nombreuses espèces mais aussi un lieu qui abrite de nombreuses espèces endémiques.

Un travail scientifique

L'association s'est dotée d'un conseil scientifique qui va étudier cet espace. Et le premier travail ce sera de répertorier la faune et la flore présentent sur place. Ce sera aussi l'occasion d'étudier ses évolutions sur plusieurs années et notamment de savoir si le réchauffement climatique influe sur cette évolution.

Une ouverture au public

L'association veut également ouvrir cet espace au grand public et faire découvrir les espèces qui vivent sur place. Une cabane va être rénovée pour en faire une maison de la réserve qui pourra abriter des expositions. Il y aura également des balades avec des guides naturalistes.