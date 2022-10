Une réunion inédite et "constructive" à Paris sur la problématique de l'ours dans les Pyrénées

Une délégation d'élus ariégeois, qui déplorent de plus en plus d'attaques d'ours dans les Pyrénées, a été reçue ce jeudi matin au ministère de l'Agriculture. "Une des réunions qui a le plus de contenu et de résultats", salue la présidente du Conseil départemental de l'Ariège, Christine Téqui.

Ours dans les Pyrénées (illustration) © Maxppp - Georges Bartoli Une réunion inédite a eu lieu ce jeudi matin à Paris sur la question de l'ours dans les Pyrénées. C'est la première fois qu'autant d'élus de l'Ariège sont reçus sur le sujet par autant de ministres. En effet, pendant 1h30, la délégation d'élus ariégeois s'est entretenue avec Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, Bérangère Couillard, secrétaire d'État chargée de l'Écologie, et la Toulousaine Dominique Faure, secrétaire d'État à la Ruralité. Une réunion "très constructive" estime Christine Téqui, présidente du Conseil départemental de l'Ariège. ⓘ Publicité Étaient aussi présents à cette réunion Laurent Panifous (député PS), Bénédicte Taurine (députée LFI-Nupes), Jean-Jacques Michau (sénateur PS), Alain Servat (maire d'Ustou et président de la Fédération pastorale en Ariège) et Élodie Amilhat (Chambre d'agriculture). Un encadrement juridique de l'effarouchement Pour protéger les troupeaux en estive, la solution des tirs (non létaux) d'effarouchement a déjà été mise en place dans les Pyrénées. Mais bien souvent, suite à des recours d'associations environnementales, ces arrêtés ministériels sont retoqués par la justice comme en mai dernier. Pour sécuriser juridiquement ces mesures d'effarouchement, les élus ariégeois proposent au gouvernement un encadrement légal. "Nous avons proposé la rédaction d'un article dans le code environnemental qui permette la légitime défense", explique Christine Téqui qui veut sécuriser juridiquement l'effarouchement. Une deuxième réunion, précisément sur cet aspect juridique, doit avoir lieu prochainement. À lire aussi Présence de l'ours dans les Pyrénées : une sur-représentation en Ariège Un comptage au printemps prochain Actuellement, au moins 80 ours seraient présents dans le massif pyrénéen selon les anti-ours. Le dernier comptage officiel, celui de l'Office de la biodiversité (OFB), comptait 70 plantigrades en 2021 , en comptant les naissances. 80% d'entre eux seraient présents sur le Couserans ariégeois, où plusieurs attaques de troupeaux ont été révélés ces derniers mois par les éleveurs. "Les trois ministres ont pris en compte cette concentration jugée trop importante en Ariège et en particulier sur le Couserans. Ils ont accepté de lancer une étude sur le comptage, pas compter pour compter mais compter pour poser des indicateurs et pour poser un protocole de régulation et avec une gouvernance partagée, ça c'est très important", raconte Christine Téqui. "C'est un signe d'ouverture des trois ministres sur le sujet." — Christine Téqui Si la concentration d'ours dans le Couserans est jugée trop importante par le gouvernement à l'issue de ce comptage, il y aura "une mise en œuvre de mesures pour soulager le territoire de cette concentration. On parle bien de "soulager" parce que, les ministres l'ont rappelé, le cadre juridique actuel ne permet pas de parler de régulation mais de soulager". "Nous resterons vigilants sur le fait que ces paroles se transforment en actes." — Laurent Panifous Ce comptage sera réalisé au printemps prochain par un organisme scientifique et indépendant qui n'a pas été encore nommé par le gouvernement. Un comptage qui s'ajoutera donc à ceux réalisés par l'OFB. Laurent Panifous, député de la 2e circonscription de l'Ariège, salue la réalisation d'un comptage "objectif" et espère que "les paroles se transforment en actes". À lire aussi Les élus de l'Ariège demandent une réunion sur l'ours aux ministres de l'Agriculture et de l'Écologie Ma France : Économies d’énergie Hausse généralisée du coût de la vie, risque de pénurie d’électricité ou de gaz, phénomènes climatiques extrêmes : ces crises bouleversent nos quotidiens, transforment nos modes de vie, nous poussent à dessiner les contours d’horizons nouveaux. Pour répondre à ces défis, France Bleu et Make.org lancent une grande consultation citoyenne autour des économies d’énergie. Prenez position sur ces solutions & proposez les vôtres !