Une rivière artificielle à Amiens pour que les poissons puissent parcourir la Somme sans obstacle

Hubert de Jenlis (gauche), Vice-président au Conseil départemental de la Somme, chargé des infrastructures et des bâtiments départementaux, et François Bury, directeur du Fleuve au Département.

Remonter ou descendre le fleuve Somme, pour les poissons qui le peuplent, c'est le parcours du combattant. Les barrages ou autres écluses constituent de multiples obstacles, empêchant la faune marine de tracer sa route. Un problème bientôt résolu avec le chantier lancé au barrage de la Chaudière à Amiens, implanté sur la pointe de l’île Sainte-Aragone d’Amiens, depuis lundi 19 septembre.

"Le projet, c'est de permettre une migration ou une remontée des poissons le long de la Somme", explique Hubert de Jenlis, Vice-président au Conseil départemental de la Somme, chargé des infrastructures et des bâtiments départementaux. Le barrage a conduit à une telle chute d'eau que les poissons ne peuvent pas remonter le fleuve. "C'est exactement ce qu'on est en train de réparer. On va faire une rivière artificielle de 60 mètres de long avec de l'enrochement artificiel qui permet aux poissons de se réfugier et en même temps de remonter le courant et de pouvoir remonter la Somme", poursuit-il.

Préserver le patrimoine

"Certains poissons viennent là soit pour grandir, soit pour se reproduire, comme l'anguille, les saumons, les aloses, les lamproies qui sont des espèces plutôt rares au niveau de notre bassin", complète Stéphane Jourdan, expert au sein du service Écosystèmes expertises et Nouveaux enjeux à l'Agence de l'eau Artois-Picardie. L'enjeu est donc de favoriser leur venue pour préserver ce patrimoine que représente le fleuve Somme.

Ce chantier, qui va durer trois mois, représente 458 000 euros de budget, partagé entre le Fond européen de développement (20 %), l'Agence de l'eau Artois-Picardie (50 %) et le Département.