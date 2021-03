Une rivière sauvage polluée par du lisier dans le Calvados, des centaines de poissons morts

"C'est une véritable catastrophe écologique". Les larmes aux yeux et la colère dans la voix, Christian Gomes a passé le week-end à ramasser de cadavres de poissons dans la Laize. Président de la société de pêche de la May-Enne, il gère la rivière entre Bretteville-sur-Laire et May-sur-Orne. "Depuis dix ans, nous avons repeuplé cette rivière en truites sauvages, même des saumons viennent s'y promener, avec cette pollution tout est anéanti".

Un exploitant agricole déjà rappelé à l'ordre par le passé

La pollution a eu lieu vendredi 19 mars 2021. Plusieurs dizaines de mètres cubes de lisier se sont déversés. Ils proviennent d'une exploitation agricole qui a déjà été rappelée à l'ordre par le passé concernant la sûreté de ses installations confirme l'Office français de la biodiversité (OFB). C'est cet organisme public qui dépend des ministères de l'agriculture et de l'environnement qui est chargé d'établir un procès verbal de l'infraction. Suite à cela, des poursuites pourraient être engagées. "Nous allons de notre côté déposer plainte pour le préjudice subi" indique Christian Gomes.

L'éventualité d'une pollution en aval exclue

La fosse à lisier a été "colmatée" dès la soirée de vendredi. Et pour l'heure, la pollution semble s'être atténuée. L'OFB constate que l'eau du cours d'eau qui était encore de couleur marron et d'aspect mousseux ce week-end est redevenue claire. Et l'Office exclut l'éventualité d'une pollution en aval, "la Laize se jette dans l'Orne, qui est un fleuve plus important, et dans lequel la pollution se dilue".

"Il faudra des années pour repeupler cette rivière sauvage"

Mais dans la zone polluée les cadavres de poissons se comptent par centaines. Le préjudice n'est pas encore évalué précisément, mais selon l'OFB il pourrait être de "plusieurs dizaines de kilos de poissons". Et ce qui désole Christian Gomes, c'est que c'est un travail de dix ans qui est anéanti. "Dans cette rivière, il n'y avait que des poissons souches, c'est-à-dire des poissons nés ici. Il faudra des années pour tout reconstruire".