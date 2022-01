Une semaine après les intempéries et les dégâts, France Bleu Isère en direct du Plateau des Petites Roches

Des dégâts impressionnants, pas encore chiffrés, qui hypothèquent la saison et peut-être au-delà : les intempéries de la semaine dernière sur le Plateau-des-Petites-Roches (Isère) et dans la vallée du Grésivaudan laissent des traces. Lourdes et douloureuses : des tranchées, des pistes lacérées par les ruissellements et des tonnes de gravier dans la gare de départ du funiculaire.

Pour revenir sur les dégâts sur les rails, la gare basse du funiculaire et la station de ski de Saint-Hilaire-du-Touvet, France Bleu Isère pose ses micros ce jeudi matin à la salle hors-sac de la station, en bas des pistes.

Elus, professionnels, habitants, amateurs de parapente : tous ceux qui s'intéressent à l'avenir du Plateau-des-Petites-Roches, à son attractivité et à son activité sont invités pour évoquer cette situation périlleuse et les idées pour en sortir.

Théo Hetsch en direct ce matin du Plateau des Petites Roches © Radio France - Théo Hetsch