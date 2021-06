Une semaine de grève de la faim pour Jean-Christophe Coutaud dans les rues de Nîmes pour l'urgence climatique

Une semaine entière de grève de la faim pour Jean-Christophe Coutaud. Vous l'avez peut-être aperçu depuis samedi dernier dans divers endroits de Nîmes, sur l'avenue Feuchères, aux jardins de la Fontaine ou, depuis ce vendredi, sur le parvis de la Maison Carrée. Ce comédien de la compagnie Spektra a décidé de mener cette action pour sensibiliser le public à l'urgence climatique.

Jean-Christophe Coutaud est accompagné par une dizaine de bénévoles, notamment des militants du collectif Nîmes en Transition, qui expliquent aux passants les raisons de l'action de celui qui s'est baptisé "Jardinier en grève de la fin". Après 7 jours complets de grève de la faim, il est un peu affaibli, mais il reste très motivé : "Evidemment, je suis un peu au ralenti, j'ai des problèmes de sommeil, mais je reste mobilisé parce que c'est une question vitale majeure et hyper préoccupante. L'objectif est d'inciter chacun à faire plus pour la planète, mais on voudrait aussi que les politiques, les entreprises en fassent autant parce qu'il faut des décisions structurelles, des lois. Notre souhait c'est qu'il y ait un rayonnement international, même si c'est super idéaliste et utopiste, mais on va voir jusqu'où on peut aller pour attirer l'attention parce que notre mouvement ne servira pas à grand-chose si on reste entre Nîmois ou entre Gardois. Il faut aller plus loin".