Une semaine étudiante pour le développement durable à la faculté de Nîmes

Six étudiants du master en psychologie sociale et environnementale de l'université de Nîmes pilotent cette semaine du développement durable.

"C'est une semaine qui permet de mettre en commun, déconstruire, comprendre les enjeux du développement durable", explique passionnément Lucie étudiante. Du 28 mars au 2 avril, les élèves du master en psychologie sociale et environnementale organisent la semaine étudiante du développement durable sur les campus de l'université de Nîmes. Au programme : des conférences, des débats mais aussi des ateliers participatifs.

Une initiative qui participe à leur formation universitaire. "En totale autonomie ils ont réussi à monter un évènement non pas seulement autour du désastre écologique mais plutôt autour des solutions et alternatives", souligne Elsa Causse, chercheuse en psychologie et qui a suivi le projet. Effectivement, le thème pour le retour de l'édition en présentiel cette année : "L'urgence climatique : Acteurs et actrices des alternatives dans sa vie et dans sa ville".

L'écologie à deux semaines du premier tour des présidentielles

Pour Ataberk, Séverine, Margot, Marie-Sophie, Yan et Lucie le constat est le même : l'écologie est la grande absente des débats avant l'élection du prochain Président de la république. "Aucun programme ne met l'écologie au cœur des ambitions politiques", estime Yann. Séverine pense la même chose et souligne que l'écologie ne peut être pensée à part de tous les autres sujets qu'ils soient économiques, sociaux...

Mais au-delà du manque de visibilité, Lucie pointe la différence majeure entre le temps politique et la thématique plus globale de l'environnement : "avec la transition énergétique sociale et solidaire on parle d'un projet transgénérationnel, pas d'un programme en 5 ans".