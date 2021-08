Une semaine pour s'informer sur le projet éolien de l'Île d'Oléron avant le grand débat public

De grands panneaux détaillent le projet : pourquoi un parc éolien au large de l'ile d'Oléron, quels enjeux, pourquoi un débat public ? Des passants s'arrêtent, des hôtesses s'approchent. Nous sommes à Chatelaillon, ce mardi matin, sur la place en face de l'église. La commission du débat national s'est installée à proximité du marché pour la matinée.

Il s'agit d'informer la population (résidents, touristes, résidents secondaires) sur le projet de parc, et l'inciter à participer au débat qui démarrera le 30 septembre. L'Etat a décidé d'implanter un parc éolien dans la zone Sud Atlantique et en attribuera la concession à une entreprise privée en 2022, mais d'ici là, tout reste à définir : sa position, le nombre d'éoliennes, le raccordement à terre, et même la possibilité d'une deuxième extension.

Les panneaux permettent d'informer la population sur le projet éolien dans la zone atlantique sud © Radio France - Marie-Laurence Dalle

La zone concernée par le débat est très vaste : 300 km/2, avec une partie 30 à 40 km à l'ouest de l'Île d'Oléron où pourraient être implantées au fond de l'eau les éoliennes, et une partie pour le raccordement à terre soit vers La Rochelle, soit vers Royan. La puissance installée pour le premier parc sera comprise entre 500 et 1 000 MégaWatts. Un deuxième parc de 1 000 Mégawatts pourrait être implanté à partir de 2024 à proximité pour mutualiser les installation de raccordement à terre. En plus des éoliennes, un poste électrique sera installé en mer, et des liaisons sous-marines pour rapatrier l'énergie électrique à terre. Les documents sont consultables sur le site internet de la commission du débat.

L'Etat est le porteur du projet, il est donc en mesure de renoncer à son projet, ou de le modifier profondément - Francis Beaucire, président de la commission du débat

Les enjeux du projet sont importants : il se situe dans la zone du parc naturel marin, couvre deux zones natura 2 000. C'est aussi une zone de pêche fréquentée par près de 250 navires basés à La Rochelle, Royan ou l'Ile d'Oléron. Mais également par des bateaux de plaisance, et les cargos qui viennent décharger à La Rochelle ou Rochefort. Il y a aussi les enjeux visuels : des projections montrent l'impact possible des éoliennes pour les habitants de l'ïle d'Oléron selon la distance. Enfin, le territoire s'inscrit sur la route migratoire de nombreux oiseaux.

Les dates du débat

Le débat sera lancé le 30 septembre, et durera 4 mois. Il se déroulera en partie sur internet, et en partie lors de tables rondes organisées à La Rochelle du 13 au 15 janvier lors du festival énergie et océan. La commission rendra son rapport le 30 mars, et c'est ensuite l'Etat qui décidera.

D'ici là, la commission pour le débat sensibilise la population jusqu'au 10 août :