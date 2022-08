Une situation inédite, une partie des Vosges est placée en "crise" sécheresse

La préfecture des Vosges appelle chacun à une prise de conscience. Face à l'aggravation de la sécheresse, le département est placé au niveau maximum d'alerte sur les bassins de la Saône, de la Moselle et de la Meurthe.

Face à une sécheresse qui s'aggrave "de manière rapide et exceptionnelle", la préfecture des Vosges ce lundi 8 août annonce qu'elle place les bassins de la Saône, de la Moselle et de la Meurthe en "crise" sécheresse, le plus haut niveau d'alerte. Le bassin de la Meuse reste pour l'instant au niveau "alerte renforcée".

Des prévisions météo défavorables

"Une situation inédite, dont chacun doit prendre la mesure", selon les autorités "tous les usagers, particuliers, collectivités et professionnels (entreprises, secteurs agricoles) doivent prendre conscience de la situation et restreindre davantage leur consommation en eau."

Les débits de tous les cours d'eau sont en baisse dans les bassins versants de la Moselle, de la Meurthe, de la Saône dans le département des Vosges, observe encore la préfecture. "Les prévisions météorologiques restent défavorables pour les deux semaines à venir, avec la persistance d'un temps chaud et sec, voire caniculaire. Et, même si des précipitations significatives intervenaient dans les semaines à venir, elles ne permettraient pas de combler rapidement le déficit accumulé".

Une "crise" jamais atteinte depuis la mise en place des niveaux d'alerte

Les précédentes mesures de restriction d'eau ne suffisent plus. "Ce niveau d'alerte n’avait jamais été atteint dans le département depuis la mise en place des niveaux d’alerte en 2011. Il manifeste la gravité de la situation", précise encore la préfecture.

"Particuliers, collectivités, entreprises, administrations, exploitants agricoles ou encore exploitants de centrales hydroélectriques", tous sont invités à se mobiliser.

Parmi les mesures de restriction :

• l’interdiction du remplissage des piscines et bains à remous à usage privé,

• l’interdiction de laver les véhicules, sauf impératif sanitaire ;

• l’interdiction de laver les voiries et les trottoirs, de nettoyer les terrasses et façades, sauf raison sanitaire ou sécuritaire ;

• l’interdiction d’arroser les pelouses, massifs fleuris et les espaces verts publics ou privés ainsi que les terrains de sport ;

• l’interdiction d’arroser les jardins potagers entre 9h et 20h ; seul un arrosage manuel ou par récupération des eaux de toiture est autorisé ;

• l’interdiction de remplir les plans d’eau

• l’interdiction d’irriguer les cultures

• l’interdiction de réaliser des travaux et rejets dans les cours d’eau Toutes ces interdictions s’appliquent, qu’il s’agisse d’eau provenant du réseau d’alimentation public, de prélèvements dans les cours d’eau ou leur nappe d’accompagnement (nappe en équilibre avec les rivières), ou de puits personnels.

Les contrevenants s’exposent à des amendes de 1 500 euros à 3 000 euros en cas de récidive. Des contrôles seront réalisés.

Les précisions des arrêtés sont consultables sur le site de la préfecture des Vosges.