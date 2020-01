VIDEO - Près de 60 kilos de déchets ramassés en deux heures sur la plage du Boucanet au Grau-du-Roi

Le Grau-du-Roi, France

Les plages du Gard, Sylvain Maurin les connait par cœur. Il les pratique depuis 30 ans grâce à la pratique de la planche à voile puis du kite- surf. C'est en tant qu' "usager de la mer" qu'il s'était promis d'agir pour que ces plages restent propres. Ce qu'il a fait en créant en 2015, l'association Ecodunes, basée au Cailar. Une cinquantaine de membres aujourd'hui. Dans le Gard, mais également à Arles, à Aix-en-Provence, Avignon ou Montpellier. Son terrain d'action : les plages du littoral mais également celles de la Camargue. " Je ne pouvais pas en profitant des bienfaits de la mer, tourner les talons dès qu'il y avait un déchet devant moi. C'est parce que je suis un passionné de la mer que je suis plus sensible que les autres à cette question des déchets plastiques."

"En son âme et conscience, on se dit, je n'ai aucune raison de ne pas ramasser ce déchet."

Sylvain Maurin, fondateur d'Ecodunes Copier

"Pourquoi tu ramasses les déchets des autres ?"

"_Au début, on me disait souvent quand je ramassais les déchets tout seul : mais pourquoi tu ramasses les déchets des autres ? Cette phrase, je ne l'entends plus. Ça veut dire qu'_individuellement, les lignes sont en train de bouger. Et ça c'est très intéressant. " Sylvain Maurin reste optimiste. "Individuellement, il y a plein de petites solutions. Il suffit de se balader une heure ou deux sur la plage et de ramasser ce qu'on trouve. Avec les enfants, ça ressemble à une chasse aux trésors. "

"Individuellement, il y a plein de petites solutions" Copier

Une quarantaine de salariés de l'entreprise Vestas France à la rescousse

Ce jeudi, c'est avec l'aide d'une quarantaine de salariés de Vestas France, installée à Pérols( (Hérault) depuis une vingtaine d'années que Sylvain Maurin s'est rendu sur la plage du Boucanet au Grau-du-Roi. C'est l'entreprise spécialisée dans l'installation d'éoliennes qui avait sollicité son association. "Les entreprises aujourd'hui, elles doivent être responsables de leur impact sur l''environnement explique Sandrine Salas, chargée de la mise en place de la RSE (responsabilité sociétale des entreprises)au sein de Vestas. Donc, ça avait du sens de venir nettoyer la plage près de notre siège social." Armés de piques, de gants et de sacs, les salariés sont donc allés traquer les déchets sur la plage. La pêche a été bonne : en deux heures, une soixantaine de kilos collectés. Sans compter la carcasse d'un petit dériveur qui pourrissait dans le sable.

Reportage sur la plage du Boucanet Copier

Sylvain Maurin sillonne les plages avec son "flat-bike" pour ramasser les déchets © Radio France - Sylvie Duchesne