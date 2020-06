Une solution pour la rentrée au LEP Jules Antonini, à Ajaccio

Dix jours après l'inondation du quartier, causée par un orage extraordinaire et un possible défaut des systèmes d'évacuation des eaux de pluie, le lycée professionnel Jules Antonini élabore sa rentrée. Celle-ci s'annonce compliquée pour une partie des élèves.

Les cours pourraient reprendre normalement pour les trois sections dont les salles et les ateliers ont été inondés. Mais la réorganisation implique non-seulement de revoir les plannings, mais aussi de délocaliser une partie des cours. Cela devrait se faire dans l'ancien collège des Padule, à cinq minutes des Salini en voiture. D'ici-là, le matériel de formation aux métiers de l’électricité ou encore de la plomberie devra être en partie renouvelé. Mais avant, les enseignants et les responsables du LEP Jules Antonini ont visité ce qui semble être la solution de repli envisagée.

"On va tout mettre en oeuvre pour ça fonctionne bien dès le mois de septembre", explique Jean-Pierre Clementi, enseignant en électro-technique. Les locaux qu'on nous propose sont corrects. Il faut bien-sûr faire de gros aménagements, mais une fois que ces aménagements seront faits, ce sera bon, je pense, les cours démarreront normalement au mois de septembre. Pour l'instant, c'est prévu pour durer un an, après si cela doit durer plus, cela durera plus. On va d'abord acheter du matériel, adapté aux locaux, et qui puisse être ensuite transporté ici (dans les locaux du LEP ndlr) ".

En deux endroits, le mur d'enceinte du LEP Jules Antonini s'est effondré. Ici, côté avenue Noël Franchini, les ouvriers procèdent à des travaux de sécurisation © Radio France - Olivier Castel

Plus de 300 000 € de dégâts

Cela-dit, les locaux actuels posent question. Les salles des ateliers se situent au niveau du sous-sol des bâtiments, et l'enseignant se réjouit que cette montée des eaux ait eu lieu alors que le lycée étaient fermé, et sans élèves.

"Franchement, dans le sous-sol, c'est assez inquiétant. On ne sait pas trop si on aurait pu évacuer. La configuration des lieux fait que celle-ci aurait été très difficile dans le cas d'une vague qui arrive d'un coup. J'espère que si on doit refaire des cours ici un jour, ce sera au rez-de-chaussée, et pas au sous-sol".

Mais désormais, l'heure est à l'évaluation des dégâts par les experts en assurances. Ceux-ci s'élèvent à plus de 300 000 € au moins. Ils devraient être pris en charge par le assurances, selon le président de l'Exécutif.

Gilles Simeoni pointe les constructions récentes des quartiers en amont

Le président du Conseil exécutif et le proviseur du lycée, Pierre Albertini, ont fait ensemble le constat des dégâts. © Radio France - Olivier Castel

Si la ville devrait lancer bientôt un audit sur les récents travaux sur les évacuations des eaux de pluies (les exutoires des Salini notamment), c'est la question de l'aménagement urbain des quartiers en amont des Salini -Stilettu et Buddiccioni notamment- qui se pose. Le président de l'Exécutif Gilles Simeoni demande à limiter les projets immobiliers et leurs grandeurs.

"Nous l'avions exprimé très fortement dans l'enquête publique : nous avions dit qu'il fallait surseoir à délivrer un certain nombre de permis, repenser l'urbanisation, taxer aussi plus lourdement les promoteurs privés, notamment pour financer les infrastructures publiques... Ce sont d'autres choix qui sont mis en oeuvre par la commune, c'est de sa responsabilité [...].

Commune qui a prévu, dans son plan local d'urbanisme voté à l'automne 2019, des dispositifs pour encadrer les nouvelles constructions, et qui rappelait il y a peu, par la voix de son maire Laurent Marcangeli, que ces programmes avaient été votés lors de la mandature de Simon Renucci, notamment ceux du Stilettu.