Une solution provisoire à Châlons-en-Champagne pour recycler les déchets ardennais

La gestion des déchets recyclables ardennais est devenue un vrai casse-tête depuis l'incendie du centre de tri de Charleville-Mézières en juillet dernier. Valodea, le syndicat mixte de gestion des déchets des Ardennes, peine à trouver d'autres centres pour prendre en charge les 350 tonnes d'emballages ménagers emballages collectés chaque semaine dans les bacs jaunes ardennais.

ⓘ Publicité

Une bonne nouvelle vient éclaircir ce paysage en ce mois de janvier. Le centre de tri du Syvalom de Châlons-en-Champagne accepte de recevoir 250 tonnes d'emballages ardennais jusqu'au mois de juin.

Des centres de tris saturés

Sur 17 centres de tri d'un grand quart Nord-Est de la France, seul celui de Châlons-en-Champagne a fini par répondre favorablement aux attentes de Valodea. Les autres sont saturés car ils doivent aussi prendre en charge les déchets des nombreux centres de tri fermés pour travaux. Ils sont nombreux car la réglementation évolue en 2023 et, avec l'extension des consignes de tri, il faut changer les équipements.

À lire aussi Le centre de tri des déchets de Charleville-Mézières entièrement hors-service après un violent incendie

S'ajoute à cela, l'arrêt du centre de tri de Nanterre, qui a lui aussi subi un incendie et doit expédier près de 1000 tonnes de déchets chaque semaine.

Encore 100 tonnes à prendre en charge

La solution offerte provisoirement par le centre de tri de Châlons-en-Champagne doit permettre à Valodea de ne plus avoir à enfouir les déchets recyclables. Le syndicat de gestion des déchets ardennais a été contraint d'y recourir au mois d'août 2022, juste après l'incendie, et sur les trois premières semaines de janvier 2023. Au-delà de l'aberration écologique, cela occasionne un surcoût du traitement des déchets de 10%.

Les 100 tonnes de déchets hebdomadaire qui ne seront pas expédiées vers Châlons-en-Champagne seront stockées provisoirement au centre d'enfouissement d'Eteignières, au centre de tri de Suez à Sedan et dans le bâtiment incendié du centre de tri de Charleville-Mézières où une zone de stockage vient d'être créée.

À partir de ces trois sites, un roulement s'opère quotidiennement. Les collectes sélectives y sont déposées tandis que d'autres camions en repartiront pour expédier les déchets à Chalons-en-Champagne. Au-delà de 3 ou 4 jours de stockage, un déchet recyclable risque d'être trop dégradé et de ne plus pouvoir être valorisé.

La situation reste tendue

Si la possibilité d'expédier 70% de la collecte vers Châlons-en-Champagne est un soulagement, elle n'est que provisoire, jusqu'en juin. Or il faudra au moins 2 ans avant que les Ardennes ne retrouve un centre de tri opérationnel, le temps d'attendre la fin des expertises du bâtiment incendié, de dépolluer, de déconstruire et de reconstruire.

Valodea insiste auprès des usagers et les invite à jeter le moins d'emballages possible. Le syndicat mixte conseille de privilégier les achats en vrac, de jeter les cartons bruns directement en déchetterie, et à fabriquer ses produits d'entretien soi-même.

Si la mécanique se grippe, la solution extrême qui pourra être mise sur la table, c'est de demander aux usagers de stocker leurs emballages chez eux, indique Valodea.