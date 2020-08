Une startup clermontoise collecte des cheveux pour l'île Maurice

Les cheveux, ça les connaît. Capillum, startup fondée il y a un an par deux clermontois, est spécialisée dans le recyclage des restes de cheveux, qu'ils récupèrent chez les coiffeurs. Ces déchets peuvent être utilisés à des fins écologiques. "Les cheveux sont hydrophobes et oléophiles, explique James Taylor, cofondateur de Capillum. Ils peuvent absorber jusqu'à 8 fois leur poids en hydrocarbure. Quand on a apprit qu'il y avait ce drame écologique à l'Île Maurice, on s'est dit : clairement, il faut réagir." Le 25 juillet dernier le bateau d'un armateur japonais s'est échoué contre un récif au large de l'île, avec à son bord 4.000 tonnes de fioul et de diesel. Les réservoirs ont été pompés, mais 800 tonnes de fioul se sont déversés dans la mer, selon le Premier ministre mauricien, Pravind Jugnauth.

Collecte nationale et au delà

Depuis leur installation il y a un an, les deux clermontois de Capillum, recyclaient surtout les restes des coiffeurs auvergnats. James Taylor et son associé Clément Baldellou lancent cette fois une opération de grande ampleur. "On a cette capacité à fédérer, parce qu'on est présent dans le secteur de la coiffure, qu'on a déjà des coiffeurs qui sont engagés."

Pour ce faire, ils peuvent compter sur le réseau de plateforme logistique Urby, filiale de la Poste, qui a mis gratuitement à disposition ses entrepôts dans 15 villes de France, de Clermont à Nantes, en passant par Saint-Etienne, Marseille, Grenoble et Strasbourg. La collecte est ouverte aux professionnels de la coiffure, mais aussi aux particuliers.

Capillum reçoit de nombreux messages de soutien, au delà des frontières françaises : "Il y a des personnes qui s'organisent en Belgique, au Luxembourg, au Royaume-Uni et même à Dubaï.", énumère James Taylor. Cet engouement touche les deux hommes qui espèrent pouvoir y organiser des ramassages. La prochaine étape sera d'ouvrir un ou plusieurs points de collecte en Île-de-France. Capillum ne sait pas encore la date limite pour déposer les cheveux, ni la quantité espérée : "Nous travaillons en partenariat avec l'ONG Project Rescue Ocean, qui possède une antenne sur l'Île Maurice. Nous sommes donc tenus au courant en temps réel de la situation sur place, mais même les acteurs locaux ne savent pas le temps que prendra l'absorption de cette marée noire." La startup est également en discussion avec les compagnies aériennes pour trouver un moyen d'acheminer ces dizaines, voire centaines, de kilos de cheveux jusqu'à l'Île Maurice.

À Clermont la collecte est ouverte du lundi au samedi de 9h30 à 18h à l'entrepôt Urby situé 17, avenue Carnot. Tous les types et longueurs de cheveux sont acceptés.