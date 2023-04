Une station de lavage automatique totalement autonome en énergie dans les Pyrénées-Orientales

Thomas, Salabert et son père Rémi, à l'entrée de la station de lavage automatique

Installée à côté du garage Salabert Automobile à Saint-Génis-des-Fontaines (Pyrénées-Orientales) pour offrir une pluralité de services, la station de lavage automatique "Plow" est totalement autonome. Depuis sa mise en service en 2021, elle recycle 80% de l'eau utilisée à chaque lavage et fonctionne grâce à l'énergie générée par les panneaux solaires du garage. Complétement indépendante des nappes phréatiques du département, elle n'est pas impactée par la sécheresse.

Un système de recyclage sous-terrain

Après chaque lavage, l'eau utilisée est récupérée par une succession de trois cuves souterraines installées sous le parking du garage. Là, elle va décanter avant d'être filtrée puis traitée biologiquement afin de pouvoir être réutilisée. Au cours du processus de lavage et de recyclage, 20% d'eau s'évaporent ou restent inutilisables.

Pour les remplacer, une cuve de 90 mètres cubes récupère l'eau de pluie, elle aussi filtrée et traitée avant d'être injectée dans le portique de la station. "Elle nous permet de tenir deux mois sans pluie", assure Thomas Salabert, le gérant. Un système développé en France par la société Aquaprocess et dont l'installation a couté 180.000 euros, dont 72.000 pris en charge par l'Agence de l'eau.

Des panneaux solaires pour alimenter le système de recyclage

Ces mécanismes fonctionnent 24heures sur 24 et il faut les alimenter en électricité. Là aussi, tout a été pensé pour atteindre l'autonomie la plus complète. Ce sont les 14 panneaux solaires installés sur le toit du garage qui génèrent l'électricité nécessaire aux pompes et aux différents filtres du système de recyclage.